Rusko sa stiahne z vesmírnej stanice. Kedy, to včas oznámi

Šéf ruského vesmírneho programu oznámil, že Moskva sa stiahne z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Podľa štátnych médií je to dôsledok sankcií uvalených na krajinu pre inváziu na Ukrajinu, napísala agentúra Bloomberg.

„Rozhodnutie už bolo prijaté, nie sme povinní o ňom verejne hovoriť,“ povedal podľa agentúry TASS šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v sobotňajšom rozhovore so štátnou televíziou.

„Môžem povedať len toľko, že v súlade s našimi záväzkami budeme našich partnerov o ukončení práce na ISS informovať s ročným predstihom,“ dodal.

Rogozin na začiatku apríla pohrozil ukončením ruskej misie, ak Spojené štáty, Európska únia a Kanada nezrušia sankcie voči podnikom zapojeným do ruského kozmického priemyslu. Výskumná vesmírna stanica bola až do ruskej invázie na Ukrajinu vzácnou oblasťou spolupráce medzi Ruskom a USA a ich spojencami, a to napriek neustále sa zhoršujúcim vzťahom.

V stredu na ISS priletela na palube lode od firmy SpaceX trojica amerických astronautov s talianskou kolegyňou. Na ISS budú s ďalšími tromi Američanmi, tromi ruskými astronautmi a Nemcom Matthiasom Maurerom.