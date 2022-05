Spraví Putin z Dňa víťazstva oficiálne prvý deň vojny?

Skončí sa do týždňa vojna na Ukrajine, ako dúfa pápež? Alebo prejde do ešte masívnejšej fázy, ako sa obávajú západní predstavitelia? Deň víťazstva sa blíži, ruskí vojaci už nacvičujú tradičnú vojenskú prehliadku na moskovskom Červenom námestí a svet sa pokúša uhádnuť, čo ohlási zo slávnostnej tribúny šéf Kremľa Vladimir Putin.

Pred sedemdesiatym siedmym výročím porážky nacistickej Tretej ríše, ktoré Rusi oslavujú deň po zvyšku Európy, hustne napätie. Putin sa podľa západných predstaviteľov pousiluje využiť symbolický význam, ktorý v Rusku predstavuje posvätný sviatok 9. mája. V tento deň by mohol Putin buď oznámiť vojenské úspechy na Ukrajine, alebo poukázať na veľké vyostrenie konfliktu.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price tvrdí, že existuje "dobrý dôvod domnievať sa, že Rusi urobia všetko pre to, aby 9. máj využili na propagandistické účely“.

Možných scenárov je viac. Západní predstavitelia už dávnejšie predpovedali, že Putin využije oslavy Dňa víťazstva, aby oznámil buď vojenský úspech na Ukrajine, výraznú eskaláciu nepriateľstva, alebo oboje naraz. Čoraz viac prognóz sa teraz začína prikláňať k tomu, že šéf Kremľa na budúci pondelok Ukrajine oficiálne vyhlási vojnu. Putin doteraz trval na tom, aby sa o brutálnom konflikte, ktorý dnes vstupuje do 70. dňa svojho trvania, hovorilo ako o „špeciálnej vojenskej operácii“. Vysloviť slovo "vojna“ v súvislosti s bojmi na Ukrajine je zakázané, pričom Rusom, ktorí ho použijú, hrozí vysoká pokuta, či dokonca väzenie.

Vo vojne so svetovými nacistami

„Myslím si, že sa pokúsi posunúť od svojej ‚špeciálnej operácie‘,“ predpovedal v rozhovore pre Rádio LBC britský minister obrany Ben Wallace. "Pripravil si pôdu na to, aby mohol povedať: ‚Teraz sme vo vojne so svetovými nacistami a je potrebná hromadná mobilizácia ruského ľudu',“ dodal. Vyhlásenie vojny by Putinovi umožnilo mobilizovať záložníkov a nariadiť mimoriadne odvody brancov, čo pri špeciálnej operácii ruské zákony nedovoľujú. Ruskí generáli podľa vojenských expertov zápasia s nedostatkom ľudskej sily. Podľa Kyjeva agresor už vo vojne prišiel o 23-tisíc vojakov; aj skromnejšie západné odhady hovoria o prinajmenšom 15 tisícoch padlých Rusov.

Hovorca americkej diplomacie však upozornil na propagandistické úskalie vyššie spomenutého scenára. "Bolo by veľkou iróniou, keby Moskva využila príležitosť Dňa víťazstva na vyhlásenie vojny. Síce by jej to umožnilo zvýšiť počet brancov tak, ako to teraz nie je možné, súčasne by ale Rusi pred svetom odhalili, že ich vojnové úsilie zlyháva, že tápajú vo svojej vojenskej kampani a vojenských cieľoch,“ citovala Pricea agentúra AP.

Čo povedal Orbán pápežovi

Ešte na začiatku agresie experti predpokladali, že Putin ju chce víťazne dokončiť do 9. mája. Húževnatý odpor Kyjeva tieto plány prepísal. Napriek tomu ich dozvuky v utorok nečakane zazneli z úst hlavy katolíckej cirkvi, ktorá vyjadrila nádej, že boje na Ukrajine sa skončia v priebehu najbližších dní.

Pápež František sa odvolal na svoj nedávny rozhovor s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Orbán mi na stretnutí (21. apríla) povedal, že Rusi majú plán, že 9. mája bude po všetkom. Dúfam, že to tak bude. Som pesimista, ale musíme urobiť všetky možné gestá na zastavenie vojny,“ povedal pápež v interview pre taliansky denník Corriere della Sera. Orbán má tradične dobré kontakty s Putinom, vo februári spolu rokovali v Kremli. Je tiež známe, že začiatkom apríla spolu dlho telefonovali.

Tomu, že by sa vojna mala skončiť 9. mája, však málokto verí. Skeptický je aj ruský politológ Stanislav Belkovskij. "Pápež je trocha mimo: 9. mája 2022 sa nič neskončí. Kremeľ jednoducho ohlási ‚veľké víťazstvo', pozostávajúce z ‚oslobodenia Novorossii', čiže úplného obsadenia pozemného koridoru na Krym a ‚demilitarizácie Ukrajiny', t.j. zničenia vojenskej infraštruktúry krajiny. V ten istý deň sa začne ďalšia etapa špeciálnej operácie – a to vojna s NATO,“ napísal na platforme Telegram. "Ak Putin vyhlási vojnu 9. mája, tak nie Ukrajine, ale NATO. Pod zámienkou, že Severoatlantická aliancia ‚prvá začala', de facto zasahovala do priebehu špeciálnej operácie,“ dodal Belkovskij.

CNN vo svojej analýze pripúšťa aj ďalšie scenáre. Podľa jedného z nich Putin na Deň víťazstva podnikne kroky vedúce k pripojeniu separatistických regiónov na východe Ukrajiny. Ďalšou možnosťou je, že vyhlási plné ovládnutie Mariupola, strategicky významného azovského prístavu na juhovýchode Ukrajiny. Americký veľvyslanec pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Michael Carpenter potvrdil, že podľa "vysoko dôveryhodných“ spravodajských informácií sa Rusko chystá "niekedy v polovici mája“ pripojiť separatistické republiky. Podľa Carpentera existujú aj náznaky, že sa Moskva chystá vyhlásiť "ľudovú republiku“ v okupovanom meste Cherson na juhu Ukrajiny a následne pripojiť aj tú.

Skalp Mariupola

S blížiacim sa sviatkom prituhuje aj na bojiskách. Najdramatickejší zvrat nastal v ťažko skúšanom Mariupole. Po dvoch mesiacoch obliehania sa Rusi zmocnili už celého mesta s výnimkou rozsiahleho areálu oceliarní Azovstaľ. V utorok ozbrojené sily agresora obnovili útok na túto poslednú baštu ukrajinského odporu. Porušili tak dočasné prímerie, ktoré sprostredkovala OSN. Pokoj zbraní v minulých dňoch umožnil niekoľkým skupinám civilistov areál opustiť. V útrobách obrovského metalurgického komplexu ale zostáva podľa rôznych zdrojov ešte do dvetisíc ukrajinských bojovníkov a stovky civilistov.

V utorok mala evakuácia civilistov z Azovstaľu pokračovať, podľa korešpondenta agentúry Unian to ale ruské útoky neumožnili. "Priamo teraz sa (Rusi) pokúšajú prebojovať na územie závodu,“ citovala ho agentúra. Nepriateľské sily podľa neho predtým niekoľko hodín v kuse oceliarne bombardovali a stĺp dymu bolo vidieť v celom meste.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útoky letectva a delostrelectva obnovilo potom, čo ukrajinskí ozbrojenci v oceliarňach zneužili prímerie a zaujali na území komplexu palebné pozície.

Putin ešte predminulý týždeň ministrovi obrany nariadil, aby sa ruské sily viac nesnažili Azovstaľ dobyť, lebo by za to mnohí útočiaci vojaci zaplatili životmi. Zostávajúcich obrancov metalurgického závodu, ktorým sa dramaticky míňajú zásoby jedla, vody i streliva, prikázal šéf Kremľa hermeticky odrezať od zvyšku sveta.

Podľa Belkovského sa však zdá, že šéf Kremľa zatúžil po skalpe Mariupola, ktorý by nemal chýbať medzi sviatočnými trofejami. "Putin si rozmyslel svoj príkaz nedobýjať Azovstaľ. Aby mohol 9. mája ohlásiť veľké víťazstvo, treba všetko vyriešiť tento týždeň,“ napísal politológ na Telegrame.