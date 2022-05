Rehabilitujú Filipínci vo voľbách diktátora Marcosa?

Marcosova rodina v tom období vo veľkom okrádala Filipíny. Podľa vyšetrovania Prezidentskej komisie pre dobré vládnutie si privlastnila päť až desať miliárd dolárov. Marcosova manžela Imelda sa stala neslávne známou pre svoju zbierku tritisíc párov topánok.

Zaujíma však Filipíncov toto smutné dedičstvo? Marcos s rodinou v roku 1986 ušiel z krajiny aj na radu vtedajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana. O tri roky nato zomrel, no jeho dynastia sa pomerne rýchlo vrátila do filipínskej politiky. Imelda Marcosová bola v rokoch 1995 až 2019 členkou Snemovne reprezentantov.

Prezidentské voľby

No najväčší úspech má teraz na dosah Ferdinand Marcos junior (64), známy pod prezývkou Bongbong Marcos alebo jednoducho len BBM. Je to jediný syn Marcosa seniora a Imeldy. Za zločiny režimu svojich rodičov sa nikdy neospravedlnil, ale vyzerá to tak, že Filipíncom to neprekáža.

Marcos junior je podľa prieskumov verejnej mienky jasným favoritom na výhru v prezidentských voľbách, ktoré sa konajú 9. mája. Ak sa výskumy nemýlia, plánuje je ho podporiť 55 až 60 percent hlasujúcich. Popularita jeho najväčšej súperky a súčasnej viceprezidentky Leni Robredovej sa pohybuje okolo 23 percent.

"Keď Marcos junior vyhrá voľby, bude to koniec filipínskej Piatej republiky. V súčasnosti sa krajina riadi ústavou a politickým usporiadaním z roku 1987. Tie vznikli ako odpoveď na národnú traumu, ktorú vytvorila vláda diktátora Ferdinanda Marcosa. Ak sa jeho syn stane prezidentom, jeho rodina sa dočká formálnej rehabilitácie a dedičstvo diktatúry sa vo verejnej pamäti očistí,“ uviedol pre Pravdu politológ Cleve Arguelles z Delasalleovej univerzity v Manile. "Ak Marcos junior nastúpi do prezidentského úradu, bude to znak toho, že Filipínci majú záujem o nové sociálne pravidlá, ktoré sa odchýlia od sľubov liberálnej demokracie, ktoré priniesla ľudová revolúcia v roku 1986. Je možné, že to bude znamenať experimentovanie s tým, či sa má krajina uberať smerom k vláde Marcosa seniora, teda k autoritárstvu,“ vysvetlil Arguelles.

V minulosti Bongbong Marcos pripustil, že niektorí oponenti bývalého režimu mali problémy, ale nech to posúdia dejiny, on sa nemá za čo ospravedlňovať. Jeho otec vraj prispel k výstavbe ciest, potravinovej sebestačnosti či k tomu, že Filipíny patria v Ázii v ku krajinám s najvyššou gramotnosťou obyvateľstva.

Michael Montesano z Inštitútu pre výskum Juhovýchodnej Ázie v Singapure si myslí, že presne tieto odkazy Bongbonga Marcosa na voličov zaberajú. "Je úplne jasné, že veľká časť spoločnosti nechápe, čo sa dialo za Marcosovej diktatúry alebo sa už na to nechce rozpamätať. A Marcos junior im pripomína, že vládu jeho otca vraj charakterizovali technokratické ekonomické a sociálne ambície. Zdá sa, že kritici Marcosovej rodiny podcenili, ako pozitívne to budú voliči vnímať,“ povedal pre Pravdu Montesano.

Dezinformačná mašinéria

Podľa Arguellesa k podpore Marcosa juniora medzi Filipíncami prispievajú aj ďalšie faktory. "Nachádzajúce voľby budú o kontinuite. Končiaci prezident Rodrigo Duterte je mimoriadne populárny. A to napriek jeho útokom proti demokracii a ľudským právam a tomu, že v boji s pandémiou koronavírusu urobil hrubé chyby. Marcos junior kandiduje s dcérou súčasnej hlavy štátu Sarou Duterteovou, ktorá bude viceprezidentkou. V tomto tandeme vidia voliči kontinuitu a prieskumy ukazujú, že menej ako štvrtina Filipíncom si želá zmenu vlády,“ pripomenul politológ.

Okrem toho odborník tvrdí, že kampaň Marcosa juniora a Duterteovej sa môže oprieť o masívnu dezinformačnú mašinériu, ktorá začala fungovať už pred šiestimi rokmi a dominuje sociálnym médiám. "Táto kampaň sa výrazne podpísala pod to, že voliči Marcosa juniora a Duterteovej vnímajú predchádzajúci režim, v ktorom istý čas platilo aj stanné právo, za zlatú dobu Filipín, a že Marcosovu rodinu nespravodlivo kritizujú politické elity a oligarchovia,“ dodal Arguelles.