Po Lavrovovi hnevajú Židov už aj Ukrajinci

Vojna Ruska proti Ukrajine sa preniesla ako prízrak až do Izraela. V židovskom štáte sú pobúrení po výroku šéfa ruskej diplomacie a už aj plánom Kyjeva premenovať svoje ulice.

Niekdajšia izraelská premiérka Golda Meirová na snímke z roku 1970. Keby niektorú z ulíc v Kyjeve po tamojšej rodáčke premenovali, bolo by to úplne v poriadku. Medzi možnými menami sa však nachádzajú aj Ukrajinci spájaní s nacistickým Nemeckom.

Najprv šokoval Izraelčanov minister Sergej Lavrov, keď povedal, že „aj Hitler mal židovskú krv", čím sa snažil zdôvodniť „denacifikáciu" Ukrajiny, ktorej prezident Volodymyr Zelenskyj je pritom Žid. Slovná prestrelka medzi Moskvou a Jeruzalemom neutíchla, lebo po silnom proteste Izraela sa rezort ruskej diplomacie obul do židovského štátu. „Ministerstvo tvrdí, že Izrael podporuje neonacizmus na Ukrajine," poukázal na reakciu z Moskvy denník Jerusalem Post. Upozornil, že z rezortu, ktorý riadi Lavrov, prišlo toto tvrdenie napriek tomu, že oba štáty sa dohodli, že jeho slová o Hitlerovi nebudú ďalej riešiť na verejnosti.

O údajnom židovskom pôvode führera sa radi zmieňujú konšpirátori. Nepochybne je to výmysel. Ničím nepodložené tvrdenie sa v podstate opiera jedine o výpoveď jedného Hitlerovho kumpána, ktorý neskôr po jeho smrti povedal, že o ňom zistil, že jedného veľmi vzdialeného predka mal Žida. Nič také sa však vôbec nedá dokázať.

Zárodok nadšenia trval veľmi krátko

Izraelské médiá si všímajú aj ďalší spor. S hlavným mestom Ukrajiny. Súvisí to s nápadom primátora Vitalija Klička premenovať ulice po Rusoch a Bielorusoch. Označil to za súčasť „derusifikácie". (Zaradil sem nielen Rusov, pretože bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko poskytol svoje územie Moskve pre jej inváziu na Ukrajinu.)

Keď sa o zámere primátora dozvedel izraelský veľvyslanec v Kyjeve (dočasne kvôli vojne sa nachádza v Poľsku), celkom ho to nadchlo. „Michael Brodsky napísal Kličkovi list, v ktorom sa zmienil o myšlienke premenovať niektoré ulice a miesta po Ukrajincoch, ktorí získali ocenenie Spravodlivý medzi národmi," napísal server Times of Israel. Je to pocta, ktorú Izrael udeľuje nežidovským záchrancom Židov počas holokaustu.

Zárodok nadšenia v židovských kruhoch sa však rýchlo pominul. Jad vašem, pamätník obetiam holokaustu, ktorý sa nachádza v Jeruzaleme a rozhoduje o udelení ocenenia Spravodlivý medzi národmi, upozornil, že Kyjev si zaumienil, aby niektoré ulice po novom niesli aj mená ukrajinských nacionalistov, ktorí podporovali nacistické Nemecko. Informoval o tom denník Haaretz.

Ukrajinský Ústav pamäti národa nepochybne Židov potešil návrhom, aby jedna z ulíc niesla meno Goldy Meirovej, rodáčky z Kyjeva, ktorá bola v rokoch 1969 – 1974 izraelská premiérka, ale zoznam obsahuje aj postavy spájané so spáchaním vojnových zločinov.

Opieral sa o idey talianskeho fašizmu

Židov pobúril návrh zmieneného ústavu, aby ulice premenovali aj po významných predstaviteľoch Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ktorá v mene zápasu o nezávislosť Ukrajiny stála po boku hitlerovcov. „UPA sa skladala z bývalých ukrajinských policajtov, ktorí pomáhali Nemcov zavraždiť 800-tisíc Židov na západnej Ukrajine,“ citoval Haaretz nemecko-poľského historika Grzegorza Rossolinskeho-Liebeho.

Jedným z tých, ktorý by podľa ústavu mali mať svoje meno na tabuli ulice, je Jevhen Onacky. Rossolinski-Liebe ho označil za ideológa, ktorý sa opieral o idey talianskeho fašizmu.

Jad vašem v stanovisku pre Haaretz poznamenal, že v súvislosti s terajšou vojnou chápe snahu Kyjeva premenovať ulice po proruských ľuďoch, ale zároveň vyzval na maximálnu opatrnosť. „Ukrajinskí predstavitelia musia mať na pamäti dejiny a neuctievať si jednotlivcov, ktorí podporovali nacistickú kampaň proti Židom alebo s ňou kolaborovali." Jad vašem doplnil, že určite do ulíc Kyjeva nepatrí napríklad meno Andryja Melnika: „Do konca vojny podporoval Hitlera a jeho spolupáchateľov počas holokaustu."

Melnik bol vodca Organizácie ukrajinských nacionalistov. Po nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu vyhlásil v meste Rovne vlastnú nezávislú ukrajinskú vládu.

Rabín hovorí o škvrne

Čelní predstavitelia židovskej náboženskej komunity na Ukrajine reagovali podľa Haaretzu podobne ako Jad vašem. „Takéto kroky by boli jedine škvrnou na štáte bojujúcom za svoju nezávislosť a slobodu," varoval rabín Moše Moskowic z Charkova pred premenovaním ulíc po stúpencoch Hitlera.

Vážne znepokojenie vyjadril aj hlavný ukrajinský rabín Jaakov Bleich: „Niektorí z týchto takzvaných hrdinov sa zblížili so silami temna a fašizmu počas druhej svetovej vojny. Ukrajina teraz bojuje proti mnohým ideám a ideálom, za ktoré títo ľudia bojovali. Bolo by rozumné vybrať si hrdinov, ktorí boli prodemokratickí a boli za slobodu."