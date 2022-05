Zomrel Lukašenkov predchodca. Pochoval Sovietsky zväz, vyšetroval Černobyľ a Kennedyho vraha učil po rusky

Predchodca Alexandra Lukašenka na poste hlavy štátu sa v marci nakazil koronavírusom. Následkom choroby sa mu priťažilo a pred týždňom ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po niekoľkých dňoch ho prepustili do domáceho liečenia. Nastala však ďalšia kríza a Šuškievičova manželka v stredu ráno potvrdila jeho skon.

Šuškievič bol jedným zo signatárov takzvanej bielovežskej dohody, ktorá po bezmála siedmich desaťročiach ukončila existenciu Sovietskeho zväzu. Dokument podpísal v decembri 1991 spoločne s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Borisom Jeľcinom a Leonidom Kravčukom. Na schôdzke v rezidencii v bieloruskom pralese súčasne založili Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ).

Šuškievič stál v rokoch 1991 až 1994 na čele bieloruského Najvyššieho sovietu, republikového parlamentu, čo bola vtedy najvyššia ústavná funkcia. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa stal automaticky hlavou nezávislého štátu.

V prvých prezidentských voľbách v roku 1994 Šuškieviča porazil mladý riaditeľ sovchozu Lukašenko, ktorý ako dikátor dodnes krajine vládne železnou rukou. Pred politickou kariérou bol Šuškievič uznávaným vedcom. Ako jadrový fyzik sa zúčastnil na práci komisie vyšetrujúcu haváriu ukrajinskej jadrovej elektrárne v Černobyle.

V rokoch 1960–1961, keď pracoval v projekčnej kancelárii minského elektrotechnického závodu Gorizont, Šuškievič učil ruštinu amerického občana Lee Harveyho Oswalda, ktorý po návrate do USA spáchal atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho. Oswald dva a pol roka žil v Minsku a pracoval v rovnakom závode ako budúca prvá hlava štátu postovietskeho Bieloruska. „Dostal som to ako stranícku úlohu. Bol som nestraník, ale v Sovietskom zväze aj nestraníci dostávali stranícke úlohy,“ spomínal Šuškievič na to, ako sa stal Oswaldovým učiteľom. „Mal som z neho pocit, že nie je tvorivý typ, skôr puntičkársky vykonávateľ úloh. Viac vytrvalý, než bystrý,“ povedal v jednom z rozhovorov, ktoré poskytol Pravde.