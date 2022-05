Oslabia voľby premiéra Johnsona?

Iný svet

No hoci od volebného triumfu toryovcov, ako v Británii volajú členov Konzervatívnej strany, uplynulo len dva a pol roka, takmer sa dá povedať, že odvtedy sa svet zmenil na nepoznanie. Zasiahla ho covidová pandémia, Rusko začalo vojnu proti Ukrajine a vlády bojujú s ekonomickými a politickými dôsledkami rastúcich cien energií a takmer všetkých tovarov. A sľubované pozitívne vplyvy brexitu na Spojené kráľovstvo sú len ťažko viditeľné.

V tejto situácii sa dnes na mnohých miestach v Anglicku, v Škótsku a vo Walese konajú komunálne voľby. Proti Johnsonovi už nestojí Corbyn, ale iný labouristický vodca. Keir Starmer sa postavil na čelo hlavnej opozičnej strany v apríli 2020. Verejnosť musel pomerne dlho presviedčať, že je tým správnym lídrom, a stále o tom panujú pochybnosti, no jeho labouristi od vlaňajšieho decembra vo väčšine prieskumov porážajú Johnsonových konzervatívcov. Nepochybne k tomu prispel fakt, že premiér čelí kritike, ale aj policajnému vyšetrovaniu, že sa počas covidového lockdownu v jeho sídle na Downing Street 10 konali viaceré večierky.

O škandále ako prvý minulý rok koncom novembra informoval denník Daily Mirror. Aféra dostala názov Partygate, ale na istý čas ju odsunula do politického úzadia ruská vojna proti Ukrajine. No v apríli polícia informovala Johnsona, jeho manželku Carrie a ministra financií Rishiho Sunaka, že za porušenie proticovidových pravidiel dostanú pokutu. Podľa všetkého to nebude len v jednom prípade. "Je mi ľúto, že máme premiéra, ktorý porušil zákony, ktoré zaviedol, aby sa nimi krajina riadila,“ vyhlásil Starmer na adresu premiéra v parlamentnej debate. Labouristický líder vyzval Johnsona aj Sunaka, aby odstúpili.

"Vtedy ani potom mi nenapadlo, že stretnutie vo vládnej miestnosti tesne pred dôležitou schôdzkou o covidovej stratégii, by mohlo predstavovať porušenie pravidiel. Bola to moja chyba a bezvýhradne sa za ňu ospravedlňujem,“ uviedol Johnson, keď už bolo jasné, že dostane pokutu.

Zároveň prešli konzervatívci do protiútoku. Už skôr sa objavili Starmerove fotografie s pivom v ruke zo stretnutia labouristov z 30. apríla 2021. Opozičný líder trvá na tom, že išlo o pracovnú schôdzku, ktorú vtedy platné covidové pravidlá nezakazovali. Konzervatívci však chcú, aby polícia beergate alebo pivovú aféru vyšetrila. Vo vytváraní tlaku toryovcom výrazne pomáhajú im blízke médiá. Spravodajská stránka Insider.com pripomenula, že konzervatívny bulvár Daily Mail sedem dní za sebou o Starmerových problémoch informoval z titulnej strany.

Budú mať tieto škandály vplyv na dnešné voľby? Podľa prieskumu agentúry YouGov si 28 percent Britov myslí, že vo všeobecnosti sa dá povedať, že Starmer nedodržal lockdownové pravidlá. V prípade Johnsona sa však k tomu prikláňa až 70 percent opýtaných.

Foto: SITA/AP, Jessica Taylor Britain Politics Líder opozičných labouristov Keir Starmer.

Labouristi vedú, ale…

Posledné výskumy verejnej mienky ukazujú, že na celoštátnej úrovni momentálne labouristov podporuje 39 až 42 percent voličov, konzervatívcov 33 až 35 percent. Expert na britskú politiku Martin Farr z univerzity v Newcastli však pripomína, že dnešné komunálne voľby sú špecifické a pravdepodobne nám až tak veľa o budúcom osude Johnsona a Starmera nepovedia.

"Takéto hlasovanie nám iba málokedy napovie viac o tom, ako vyzerá celoštátna politická scéna. Lokálne voľby sa konajú v rôznych rokoch v odlišných častiach krajiny. Keď boli v roku 2018 naposledy v rovnakých oblastiach ako teraz, konzervatívci nezaznamenali dobrý výsledok. Nezabúdajme, že toryovci sú pri moci už 12 rokov, takže je takmer úplne jasné, že o nejakých miestnych poslancov prídu. Je veľmi nepravdepodobné, že by zaznamenali zisky,“ reagoval pre Pravdu Farr.

Expert si myslí, že ak toryovci stratia na lokálnej úrovni len niekoľko kresiel, stále budú môcť hovoriť o víťazstve. "Niektoré posledné prieskumy však naznačovali, že by mohli prísť o viac ako 500 lokálnych poslancov a stratiť kontrolu nad viacerými významnými miestnymi zastupiteľstvami. Takýto scenár by konzervatívcov zasiahol. Bol by to dôkaz toho, že takmer nekonečné škandály a kontroverzie, ktoré sprevádzajú pôsobenie Johnsona v premiérskom úrade, už majú vplyv na rozhodovanie voličov. Mohlo by to viesť až k tomu, že predseda vlády bude čeliť ďalším výzvam, aby skončil. Čím horší výsledok, tým je to pravdepodobnejšie,“ vysvetlil Farr.

Odborník však zdôraznili, že ani Starmer nemá politicky na ružiach ustlané, hoci jeho labouristi dnes pravdepodobne zaznamenajú pomerne dobrý výsledok.

"Je normálne, že v polčase vládnutia opozičná strana vedie v prieskumoch verejnej mienky. Dalo by sa však povedať, že vzhľadom na to, ako si Johsonov kabinet počína, by náskok labouristov mal byť ešte výraznejší. Hoci si dnes takmer určite udržia pozície z komunálnych volieb z roku 2018, nevyzerá to tak, že by ich voliči potešili ďalšími výraznými ziskami. Tlak na Starmera sa teda asi nijako výrazne nezníži,“ dodal Farr.