ONLINE: Rusi útočia na železnice, chcú narušiť dodávky zbraní

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 71. deň

Rusko cieli na infraštruktúru Ukrajiny, aby narušila dodávku zbraní mier-ukrajine-2 VIDEO: Rusko používa na Ukrajine rakety s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré sú jednou z najúdernejších zbraní námorníctva. Na videu ruského ministerstva obrany je odpálenie týchto rakiet, ktoré môžu ničiť ciele až vo vzdialenosti viac ako 2 500 km.

6:00 Ruská armáda spustila sériu útokov na ukrajinskú železničnú sieť, ktorá je životne dôležitá pre presun západných zbraní pre ukrajinské sily, evakuáciu utečencov a vývoz potravín. Zväčša rovinatá krajina má rozsiahlu železničnú sieť, ktorá sa z vojenského hľadiska ukázala ako neoceniteľná pri zásobovaní kľúčovými zásielkami zbraní zo Západu.

Podľa Washingtonu aj Londýna sa ruská armáda snaží bombardovaním rôznych miest na Ukrajine narušiť zásobovanie vrátane presunu zbraní.

Ruská strana už skôr ohlásila likvidáciu infraštruktúry slúžiacej na Ukrajine na prepravu zahraničných zbraní. Napríklad v stredu ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily raketovými údermi zničili šesť elektrických rozvodní na piatich ukrajinských železničných staniciach vrátane Ľvova, cez ktoré boli dodávané zbrane vyrobené v USA a európskych krajinách. V utorok Moskva ohlásila zničenie hangáru pri Odese s tureckými dronami Bayraktar.

Rusi tento týždeň ostreľujú aj ciele ďaleko od bojov na Donbase, pri meste Ľvov alebo dokonca v Zakarpatskej oblasti, pričom sú hlásené škody na infraštruktúre. Utorkové údery na západnej a strednej Ukrajine zasiahli železničné trate a s nimi spojené elektrické stanice, v stredu škody na železnici po dopade ruskej rakety registrovali v Dnipre.

„Obe strany sa spoliehajú pri dopĺňaní zásob na železnice,“ povedal pri stredajšom brífingu činiteľ Pentagónu na otázku jedného z prítomných novinárov. USA však usudzujú, že ruské útoky nie sú príliš presné a že ukrajinskí obrancovia sú naďalej schopní presúvať zbrane naprieč svojim územím.

„USA a ich spojenci z NATO ďalej na Ukrajinu posielajú zbrane. Chcel by som poznamenať, že považujeme za legitímne ničiť akúkoľvek dodávku Severoatlantickej aliancie, ktorá dorazí do krajiny so zbraňami alebo materiálnymi prostriedkami pre ukrajinské ozbrojené sily,“ povedal ruský minister obrany Šojgu.

Britské ministerstvo obrany v stredu večer v novom reporte uviedlo, že Rusi sa snažia raketovými údermi brániť Ukrajincom v obnovovaní zásob bez toho, aby sa vyjadrilo k úspešnosti týchto snáh. „S tým, ako ruské operácie krívajú, sú naďalej zasahované nevojenské ciele vrátane škôl, nemocníc, obytných nehnuteľností a dopravných uzlov,“ dodávajú Briti.

Ministerstvo obrany USA informovalo aj o vývoji dodávok zbraní na Ukrajinu, pričom okrem doručenia viac ako 80 húfnic oznámilo aj odovzdanie takmer 90 000 zo sľúbených 144 000 delos­treleckých granátov. Washington zaslanie prvej várky húfnic avizoval 13. apríla, o týždeň neskôr potom sľúbil ďalších 72 kusov, čím celkový počet narástol na 90. Americký minister obrany Lloyd Austin v utorok povedal, Že Ukrajinci už americké húfnice úspešne využívajú v bojoch s ruskou armádou.