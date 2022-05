Päť litrov na auto. Ukrajinskí motoristi tankujú za európske ceny, ak vôbec

Problém tkvie aj v tom, že ukrajinský trh bol predtým zásobovaný palivom hlavne z Ruska, Bieloruska a cez námorné prístavy, zatiaľ čo od vypuknutia vojny sa benzín a nafta dostávajú na Ukrajinu výlučne pozemnou cestou z Európy.

O cene sa nikto nebaví

Veľmi častou otázkou sa stalo, na ktorej benzínke majú palivo a aký tu pri tankovaní platí limit. „O cene sa už vôbec nikto nebaví. Ľudia sú ochotní kupovať, hoci palivo citeľne zdraželo,“ napísala agentúra.

„V meste Rivne na každej druhej benzínovej stanici nie je vôbec žiadne palivo. Tam, kde je, je sortiment obmedzený na jeden alebo dva druhy. Najčastejšie býva len skvapalnený plyn,“ rozhorčujú sa používatelia sociálnych sietí.

„Včera som natankoval naftu za 50 hrivien (asi 1,6 eura). Sme šťastní ako blchy,“ pochválil sa vodič z mesta Černivci, ktorý pred časom kupoval naftu za 32 hrivien za liter.

Palivové šialenstvo povzbudilo podvodníkov, ktorí predávajú neexistujúce palivo a falšované prídelové lístky, talóny. Bezohľadní šikulovia v mnohých regiónoch začali na malých benzínkach predávať nekvalitné palivo, ľudovo zvané šmurdjak, čo pôvodne bývala prezývka pre nekvalitnú liehovinu či ovocné víno. Táto pohonná zmes rýchlo zničí každý motor.

Nekupujte, keď sa vám nepáči

Motoristi sa sťažujú, že niektoré firmy neumožňujú kúpiť si palivo priamo na benzínke, ale iba prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré nastavujú ceny citeľne vyššie.

„Na benzínke majú cenník, ale palivo si kúpite len cez aplikáciu, ktorá k cene za každý liter pridáva päť hrivien. Až vojna skončí, zákazník bude hlasovať peňaženkou,“ posťažoval sa motorista v Kyjevskej oblasti. Za desať litrov zaplatil skoro 480 hrivien, hoci podľa ceny vyvesenej na „toteme“ mal zaplatiť 428 hrivien. Keď sa pýtal pracovníka, prečo je to tak, tak sa žiadneho zmysluplného vysvetlenia nedočkal, ale len posmechu: „Nekupujte, keď sa vám to nepáči.“

Veľké reťazce benzínok obmedzili množstvo paliva, ktoré je možné jednorazovo načerpať. Napríklad na benzínkach OKKO dovolili stálym zákazníkom natankovať desať litrov benzínu či nafty. Kto nemá vernostnú kartu, musí sa uspokojiť s piatimi litrami. A ďalšie tankovanie je povolené najskôr za dve hodiny.

Vo fronte aj s 30 litrami

Treba dodať, že ukrajinské reťazce zásobujú palivom kritickú infraštruktúru a armádne vozidlá. Na skvapalnený plyn zatiaľ žiadne obmedzenia neboli zavedené.

Firmy vysvetľujú, že limity sú od toho, aby zabránili situácii, že palivo vôbec nezostane, a umožňujú natankovať väčšiemu množstvu áut.

Objavil sa alternatívny návrh dovoliť tankovať plnú nádrž, ale pri každom tankovaní by sa muselo platiť za 40 litrov, a to aj v prípade, že by sa natankovalo menej. Ekonóm Petro Černyšov argumentuje, že do niekoľkohodinových frontov sa často stavajú aj vodiči, ktorí v nádrži ešte majú 30 litrov, ale chcú ich pre každý prípad doplniť. „Takých musíme z fronty vyhnať!“ napísal a navrhol „šikovný prístup“ umožňujúci tankovať 40 litrov. „Prídeš, zaplatíš za 40 litrov, natankuješ, čo sa zmestí. A čo sa nezmestí, je tvoj problém. Nič naspäť nedostaneš. Preplatok môže benzínka poslať napríklad na liečenie detí,“ usúdil expert.

Za európske ceny

Firmy sľubujú, že akonáhle dorazí palivo z Európy, obmedzenia prehodnotia a zmiernia. Vláda odhaduje, že sa problém vyrieši v polovici mája, ale predpovedá, že ceny budú vyššie vzhľadom na drahšiu logistiku.

Je nutné tiež počítať s tým, že z trhu zmizne najlacnejší benzín s 92 oktánmi, ktorý sa v Európe nevyskytuje. A ceny budú európske, teda o 60 percent vyššie, než bývali pred ruskou inváziou. V Poľsku liter nafty v priemere stojí v prepočte 49 hrivien, v Litve 53 hrivien, konštatoval Unian. A upozornil, že za terajšej situácie mnohí Ukrajinci ocenili zariadenie, ktoré umožňuje ich vozidlu jazdiť na plyn. Dopyt tak najskôr neklesne ani potom, čo na benzínkach bude zase benzín a nafta.