Eurokomisia zmenila návrh sankcií na ruskú ropu. Chce získať súhlas všetkých krajín EÚ

Európska komisia (EK) upravila návrh sankcií na ruskú ropu, aby získala súhlas všetkých krajín EÚ. EK urobila zmeny vo svojom pláne uvaliť embargo na ruskú ropu, aby ho podporili aj krajiny, ktoré mali s doterajším návrhom problémy, uviedol pre Reuters zdroj z EÚ oboznámený so záležitosťou.

O zmenenom návrhu majú v piatok diskutovať zástupcovia EÚ. Jeho súčasťou je napríklad trojmesačné prechodné obdobie namiesto jednomesačného pred zavedením zákazu na poskytovanie služieb pri transporte ruskej ropy. Takisto obsahuje pomoc s investíciami do modernizácie ropnej infraštruktúry a na zmiernenie následkov sankcií.

Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že jeho krajina nemôže podporiť návrh EK týkajúci sa embarga na ruskú ropu. „Rovnalo by sa to zhodeniu atómovej bomby na maďarskú ekonomiku,“ povedal Orbán v piatok v rozhovore pre štátny rozhlas. Dodal, že jeho krajina nedokáže nahradiť ruskú ropu ani po 20 mesiacoch, ako návrh EK predpokladá v prípade Maďarska.

„My presne vieme, čo potrebujeme, predovšetkým na dokončenie tohto procesu potrebujeme 5 rokov,“ uviedol Orbán. Podľa neho Maďarsko tiež potrebuje rozsiahle investície do rafinérií a prepravného systému, čo by umožnilo import inej než ruskej ropy. Dodal však, že Budapešť je ochotná rokovať o novom návrhu, ktorý by zohľadňoval jej záujmy.

EK predstavila návrh nového balíka sankcií proti Rusku v stredu, ktorý počíta s postupným zastavením dovozu ruskej ropy do EÚ. Návrh obsahoval aj výnimky pre Maďarsko a Slovensko, medzičasom sa však ozvali aj ďalšie krajiny ako Bulharsko, ktoré majú proti návrhu výhrady. Návrh môže byť schválený len jednohlasne.