Podľa CIA niet dôkazov, že by Rusko plánovalo použiť jadrové zbrane na Ukrajine

Podľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko pripravovalo nasadenie taktických jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine. Vyhlásil to v sobotu riaditeľ CIA William Burns.

Putin podľa Burnsa verí, že musí zdvojnásobiť svoje vojnové úsilie na Ukrajine, aby dosiahol pokrok.

"(Putin) je v rozpoložení, kedy neverí, že si môže dovoliť prehrať. Myslím, že práve teraz je presvedčený, že vystupňovanie operácií mu stále umožní dosiahnuť pokrok, "povedal Burns, ktorý v rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako veľvyslanec USA v Rusku.

„Vzhľadom na vojnové výroky, ktoré sme počuli od ruského vedenia, nemôžeme brať tieto možnosti na ľahkú váhu,“ povedal a dodal, že CIA sa na túto problematiku bude naďalej sústrediť.

Moskva sa o jadrových zbraniach počas vojny proti Ukrajine zmienila niekoľkokrát. Už krátko po začiatku ruskej invázie – 24. februára – Putin nariadil uviesť jadrové sily do „zvláštneho režimu“ bojovej pohotovosti.

Ruskú inváziu na Ukrajinu sleduje pozorne aj Čína kvôli svojej túžbe ovládnuť Taiwan, dodal Burns. Tvrdý odpor Ukrajincov a ekonomické dopady vojny, ktorým Rusko kvôli sankciám čelí, však ovplyvní spôsob, akým Peking o takomto kroku rozmýšľa. "Ani na chvíľu si nemyslím, že by to časom oslabilo odhodlanie Pekingu získať kontrolu nad Taiwanom. Ale myslím si, že je to niečo, čo ovplyvňuje ich kalkuláciu toho, ako a kedy to dosiahnu, "dodal šéf CIA.