ONLINE: V Azovstale zostali len bojovníci. Volajú o pomoc, dúfajú v zázrak

Invázia ruských vojsk pokračuje už 74. deň

6:00 Veliteľ skupiny ukrajinských vojakov, nachádzajúcich sa stále v oceliarňach Azovstaľ v obkľúčenom ukrajinskom meste Mariupol, v sobotu niekoľko hodín po evakuácii posledných civilistov z oceliarní znova požiadal o pomoc. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.

Veliteľ ukrajinskej 36. brigády námornej pechoty Serhij Volynskyj uviedol, že jeho vojaci už dúfajú iba v zázrak, „že vyššia moc nájde spôsob, ako ich zachrániť!“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že sa snažia diplomatickou cestou s Rusmi dohodnúť, aby aj zvyšní vojaci v oceliarňach, odolávajúci celé týždne útokom ruských síl, dostali možnosť odísť. Moskva však nijako nenaznačila, že je ochotná viesť o tom rozhovory.

Volynskyj napísal, že počas sobotňajšej evakuácie civilistov z Azovstaľu traja z jeho vojakov zomreli a šiesti boli ranení.

„Vyzerá to tak, ako by som sa ocitol v nejakej zlovestnej reality šou, v ktorej naši vojaci bojujú o svoje životy a celý svet túto zaujímavú epizódu sleduje,“ sťažoval sa Volynskyj. „Bolesť, utrpenie, hlad, skľúčenosť, slzy, strach, smrť. To všetko je skutočné,“ dodal veliteľ. Zverejnil aj svoju fotografiu, na ktorej je neoholený, s kalným pohľadom a zrejme aj s poraneným nosom.

Z oceliarní Azovstal v ukrajinskom Mariupole už boli evakuovaní všetci starci, ženy a deti. Na sieti Telegram to oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ruské ministerstvo obrany následne podľa agentúry Reuters oznámilo, že operácia s cieľom evakuovať civilistov z Azovstalu sa skončila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že z hutného areálu už bolo zachránených viac ako 300 civilistov.

„Prezidentov príkaz bol splnený: všetci starší ľudia, ženy a deti boli z Azovstalu evakuovaní,“ napísala Vereščuková. „Táto časť humanitárnej operácie bola dokončená,“ dodala.

Zelenskyj sa v sobotu v nočnom videopríhovore venoval situácii v obkľúčenom Mariupole a informoval, že sa stále snažia o evakuáciu všetkých ľudí a „všetkých hrdinov, ktorí bránia“ toto mesto. Správu priniesol portál britskej stanice Sky News.

„Toto je extrémne ťažká úloha. Ale je naliehavá. Som si istý, že každý chápe hlavnú príčinu komplikácií – to, kde je problém. Ale nestrácame nádej. Neprestaneme. Každý deň hľadáme diplomatické možnosti, ktoré by to vyriešili. Zajtra (v nedeľu) bude náš tím pracovať na príprave ďalších humanitárnych koridorov pre všetkých obyvateľov Mariupola a okolitých obcí,“ dodal ukrajinský prezident.

Zmienil sa aj o sobotňajšom raketovom útoku na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Povedal, že útok bol namierený „proti mestu, kde je takmer na každej ulici niečo pozoruhodné, niečo historicky cenné“.

„Ale ruskej armáde na tom nezáleží. Iba zabíjajú a ničia. Odesa? Charkovská oblasť? Donbas? Je im to jedno,“ dodal Zelenskyj.

Svet si v nedeľu a v pondelok pripomenie víťazstvo nad nacistami v druhej svetovej vojne, pokračoval Zelenskyj.

Ale konanie Ruska by malo „každému štátu a každému národu pripomenúť, že zlo sa nedá poraziť raz a navždy“, dodal ukrajinský prezident.