Víťazom prezidentských volieb na Filipínach sa stal syn bývalého diktátora Marcos

Po sčítaní vyše 90 percent hlasov získal Marcos mladší prezývaný Bongbong takmer 30 miliónov hlasov, čo je takmer dvojnásobok oproti počtu hlasov, ktoré získala jeho súperka nachádzajúca sa na druhom mieste – úradujúca viceprezidentka Leni Robredová.

Zverejnenie oficiálnych konečných výsledkov volieb sa pritom podľa agentúry Reuters očakáva až koncom mája.

Vysoký náskok v počte hlasov, ktoré Marcos mladší získal, sú podľa AFP ďalším obratom v osude klanu Marcosovcov, ktorého členovia boli v 80. rokoch minulého storočia vyhnaní z prezidentského paláca do exilu a teraz sa doň opäť vracajú. Bývalý filipínsky diktátor Ferdinand Marcos starší bol totiž po povstaní v roku 1986 vyhnaný spolu so svojou rodinou do exilu. Marcosovci sa však v 90. rokoch vrátili späť na Filipíny, pričom si vďaka svojmu bohatstvu a konexiám dokázali zachovať politickú moc, píše Reuters.

Marcos mladší (64) počas svojej predvolebnej kampane nepredstavil žiaden skutočný politický program, pričom svoju kampaň založil na jednoduchom odkaze jednoty. Očakáva sa že počas svojho šesťročného prezidentského mandátu nadviaže na prezidentstvo súčasného filipínskeho lídra Rodriga Duterteho, ktorému neľútostný a tvrdý prístup k výkonu funkcie zaistil popularitu a pomohol upevniť moc, analyzuje Reuters. Mnohí ľudskoprávni aktivisti ako i politickí analytici však varujú, že Marcos mladší môže na Filipínach vládnuť ešte tvrdšou rukou ako jeho predchodca.