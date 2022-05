Nový juhokórejský prezident ponúkol KĽDR ekonomickú pomoc, ak sa vzdá atómových zbraní

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) už podobné pokusy o zblíženie sa spájajúce stimuly s pokrokom v jej denuklearizácii od Junových predchodcov odmietla.

„Hoci je severokórejský jadrový program hrozbou pre bezpečnosť nás aj celej severovýchodnej Ázie, dvere dialógu zostávajú otvorené, aby sme mohli vyriešiť tieto hrozby mierovou cestou,“ povedal Jun po prevzatí úradu.

„Ak sa Severná Kórea skutočne vydá na cestu k úplnej denuklearizácii, sme pripravení spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na príprave odvážneho plánu, ktorý široko posilní severokórejskú ekonomiku a zlepší kvalitu života tamojších ľudí,“ dodal.

Jun (61) býval najvyšším juhokórejským prokurátorom, kým sa dostal do sporu s vládou teraz už bývalého prezidenta Mun Če-ina. Vlani v marci z funkcie odstúpil a stal sa kandidátom konzervatívnej opozície v prezidentských voľbách, ktoré nakoniec tesne vyhral.

Foto: SITA/AP, Lee Jin-man Jun Sok-jol Nový juhokórejský prezident Jun Sok-jol máva z limuzíny svojim prívržencom krátko po inaugurácii za prezidenta 10. mája 2022

Mun Če-in sa za svojej vlády snažil so striedavým úspechom rozprúdiť diplomatické rokovania so Severnou Kóreou, podľa pozorovateľov možno ale teraz za Junovej vlády očakávať tvrdší postoj Soulu voči Pchjongjangu založený skôr na nátlaku. Jun dal tiež najavo, že chce posilniť vzťahy s USA. Do Južnej Kórey zamieri 20. mája americký prezident Joe Biden, ktorý bude rokovať s Junom pred svojou cestou do Japonska.

Jun má po nástupe do úradu čeliť dvom hlavným problémom – severokórejským testom nových zbraní a inflácii, ktorá ohrozuje obnovu juhokórejského hospodárstva po dvoch rokoch pandémie koronavírusu. Spotrebiteľské ceny celosvetovo rastú v dôsledku vojny na Ukrajine a inflácia v Južnej Kórei dosiahla minulý mesiac 13-ročné maximum.

Jun vo svojom dnešnom prejave označil za hlavné ekonomické výzvy nízky rast hospodárstva, stúpajúcu nezamestnanosť a mzdovú priepasť a sľúbil bojovať s týmito problémami okrem iného dôrazom na rozvoj vedy, technológie a inovácií.

Inauguračný ceremoniál pred juhokórejským parlamentom prilákal asi 40-tisíc ľudí. Inaugurácie sa tiež zúčastnilo asi 300 zahraničných hostí, vrátane manžela americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej Douglasa Emhoffa, japonského ministra zahraničia Jošimasu Hajašiho či zvláštneho vyslanca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga Wang Čchi-šana.

Foto: SITA/AP, Lee Jung-hoon Južná Kórea / Jun Sok-jol / Ľudia počas inaugurácie nového juhokórejského prezidenta Juna Sok-jola v Soule 10. mája 2022

S Hajašim sa dnes nový juhokórejský prezident stretol osobne, poďakoval mu za list od japonského premiéra Fumia Kišidu a vyjadril nádej na zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami. Južná Kórea bola v rokoch 1910 až 1945 pod japonskou nadvládou a spory s koreňmi v minulosti, týkajúce sa napríklad odškodného za nútenú prácu Juhokórejčanov pre Japonsko počas druhej svetovej vojny, znamenajú dodnes záťaž pre vzťahy medzi Tokom a Soulom.

Po inaugurácii zamieril Jun Sok-jol do svojho nového úradu v bývalom sídle ministerstva obrany. Jun sa rozhodol presunúť kanceláriu a sídlo prezidenta z tradičného Modrého domu, čo jeho predchodca Mun Če-in kritizoval ako uponáhľaný krok a zbytočné bezpečnostné riziko. Doteraz prísne strážený komplex Modrého domu bol dnes po 74 rokoch otvorený pre verejnosť; dovnútra sa dostalo 74 ľudí vybraných v lotérii.