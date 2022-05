Litovský parlament označil Rusko za teroristický štát

Kremeľský režim sa snaží zničiť ukrajinský národ, a preto by takéto počínanie malo byť uznané za genocídu. Rusko je štátom, ktorý podporuje a uskutočňuje terorizmus, píše sa v rezolúcii, za ktorú hlasovalo 128 poslancov.

„Ruská federácia, ktorej ozbrojené sily si úmyselne a systematicky vyberajú civilné objekty na bombardovanie, je štátom, ktorý podporuje a uskutočňuje terorizmus,“ hovorí sa v schválenom dokumente.

„Parlament Litvy uznáva rozsiahlu ozbrojenú agresiu proti Ukrajine zo strany ozbrojených síl Ruskej federácie a jej politického a vojenského vedenia za genocídu ukrajinského ľudu,“ dodáva.

Ruské ozbrojené sily a žoldnieri sa podľa dokumentu na Ukrajine dopustili vojnových zločinov, najmä v mestách Buča, Irpiň, Mariupol, Boroďanka a Hostomel. Cieľom je úplné či čiastočné zničenie ukrajinského národa a jeho ducha cestou vyvražďovania celých rodín, vrátane detí, únosov, mučenia, znásilňovania, a to aj maloletých osôb, a posmechu nad telami zabitých a umučených, stojí v texte rezolúcie.

Dokument tiež zdôrazňuje, že všetci páchatelia by mali byť povolaní pred spravodlivosť a že medzinárodné spoločenstvo by malo vytvoriť osobitný trestný tribunál, ktorý by vyšetroval a súdil ruskú agresiu proti Ukrajine. Tento tribunál by mal mať právomoc vydávať medzinárodné zatykače.

Litva minulý mesiac znížila úroveň diplomatických vzťahov s Ruskom, vyhostila ruského veľvyslanca a uzavrela ruské konzuláty. Zvažuje tiež uzavretie hraníc s Ruskom a Bieloruskom a presadzuje rozšírenie sankcií proti Rusku.