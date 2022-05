Kuleba: Ukrajina zmenila svoje vojnové ciele, chce oslobodiť celú krajinu

Ukrajina počas vojny s Ruskom zmenila svoje vojnové ciele: Zatiaľ čo predtým by za víťazstvo pokladala zatlačenie ruských vojsk späť do pozícií pred útokom z 24. februára, teraz - ak zvíťazí v bitke o Donbas - bude dosť silná, aby si kládla za cieľ oslobodenie celej krajiny. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v rozhovore s britským denníkom Financial Times.