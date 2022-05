Klesajúca hladina vody v priehrade Mead pri Las Vegas odhalila ľudské pozostatky

Začiatkom mája sa tam našlo telo obete streľby zo 70. alebo 80. rokov minulého storočia a v sobotu tam dve sestry pri paddleboardingu objavili ľudské kosti. Polícia varuje, že s klesajúcou hladinou sa pravdepodobne objavia ďalšie obete trestných činov.

Najväčšia vodná nádrž v USA zásobuje pitnou vodou 20 miliónov obyvateľov miest Las Vegas a Los Angeles. Vznikla v roku 1935. Hladina tu klesá od roku 2000, v posledných rokoch ale rýchlejšie. Tento rok je stav vody najnižší od napustenia priehrady. Podľa vedcov stav zhoršuje klimatické zmeny.

Telo, ktoré na mieste našli začiatkom mája, podľa vyšetrovateľov patrilo obeti streľby zo 70. alebo 80. rokov. Detektív Ray Spencer miestnym médiám povedal, že tento záver vychádza z oblečenia a topánok obete, keďže sa vtedy predávalo v obchodnom reťazci Kmart. Doteraz neidentifikované telo bolo nájdené 1. mája v skorodovanom barelovom sude, ktorý bol uviaznutý v bahne.

Foto: SITA/AP, Lindsey Melvin Lake Mead / Kosti / Ľudské pozostatky / Ľudské pozostatky objavené v priehrade Lake Mead

Bývalý starosta Las Vegas Oscar Goodman, ktorý kedysi ako advokát zastupoval aj mafiánov, podľa agentúry AP vyhlásil, že nemožno odhadnúť, čo sa nachádza na dne priehrady. „Nie je to zlé miesto, kam hodiť telo,“ poznamenal. Čí konkrétne pozostatky by mohla voda ešte vyplaviť, neuviedol. O nájdenom tele pritom povedal, „som si celkom istý, že to nebol Jimmy Hoffa“.

Vplyvný odborový predstaviteľ Jimmy Hoffa bol naposledy videný 30. júla 1975 pred reštauráciou v Detroite. Jeho zmiznutie je záhadou, ktorá príležitostne prinúti FBI, aby sa pustila do hľadania jeho tela.

Goodman poznamenal, že sa mnoho jeho bývalých klientov zaujíma o „kontrolu klímy“, čo v slovníku mafiánov znamená zabezpečiť, aby hladina priehrady neklesla a zostala vo svojich vodných hroboch. „Bude to veľmi ťažký prípad,“ povedal detektív Spencer stanici CBS News po náleze prvého tela. „Myslím, že vzhľadom na zníženie hladiny pravdepodobne nájdeme ďalšie ľudské pozostatky,“ dodal.

Jeho predpoveď sa cez víkend ukázala ako presná. V sobotu dve sestry pri paddleboardingu našli ľudské kosti. Jedna z nich potom stanici CBS povedala, že nález najprv pokladala za kosti ovce hruborohej. Keď našla čeľusť, tak si však s hrôzou uvedomila, že sú to ľudské pozostatky. Lasvegaská polícia v tejto chvíli nemá podozrenie, že k druhému úmrtiu došlo cudzím zavinením. Prípad však plánuje vyšetrovať, aby objasnila, či išlo o vraždu.