Orbán chce zobchodovať súhlas so sankciami, tvrdí politológ

Maďarský premiér Viktor Orbán do krajnosti napína strunu pri vetovaní snahy EÚ zastaviť dovoz ruskej ropy. "Zrejme hrá o to, že ak odobrí najnovší sankčný balík, tak únia by na výmenu mala zastaviť disciplinárne konanie s Maďarskom pre nerešpektovanie pravidiel právneho štátu," hovorí pre Pravdu maďarský politológ László Kéri.

V pondelok večer s Orbánom v Budapešti rokovala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, v utorok s ním telefonoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Snažili sa ho presvedčiť, aby prestal blokovať prijatie šiesteho balíka sankcií EÚ za Putinovu agresiu proti Ukrajine, ktorý má obsahovať ukončenie dovozu ruskej ropy. Ako podľa vás dopadne toto vyjednávanie?

Ten, kto by vedel, ako sa skončí Orbánov páví tanec s úniou, by mohol zarobiť veľké peniaze. Podľa mňa bude do krajnosti napínať strunu. Zrejme hrá o to, že ak Maďarsko odobrí najnovší sankčný balík, tak únia by na výmenu mala zastaviť disciplinárne konanie s Maďarskom pre nerešpektovanie pravidiel právneho štátu. Jeho spustenie von der Leyenová ohlásila ihneď po voľbách začiatkom apríla a Maďarsko ním riskuje, že príde o miliardy eur. Z rokovaní síce nezverejňujú detaily, vychádzam ale z Orbánovej vyjednávacej techniky. On vždy vytrvá aj v situácii, keď už sa to nezdá byť rozumné. Keď už si všetci myslia, že ďalší krok sa neodváži spraviť, on ho spraví. Je to človek, ktorému darmo poviete, že tam je múr, nevraz doň hlavou, on skúsi, či ho nedokáže prebúrať.

A dokáže ho prebúrať?

Nie je vylúčené, že rokovací partneri stratia nervy a povedia si: Momentálne je najviac v stávke vo vzťahu k Rusku, aby Maďarsko prestalo blokovať šiesty balík sankcií, odložme s ním konanie pre nedostatky právneho štátu povedzme o rok. Pre Orbána by sa tak mohli uvoľniť zadržané peňažné zdroje z Bruselu.

Orbána dobre poznáte ešte z čias, keď ste ho na sklonku komunistického režimu ako učiteľ na nezávislej akadémii zasväcovali do spoločenských vied. Je to skutočne rodený homo politicus, ktorý dokáže obohrať menej skúsených kolegov?

Áno je to skúsený a obratný a bezškrupolózny politik, ktorý vždy všetkých obohral. To, že som ho poznal už pred desaťročiami, nehrá veľkú rolu, lebo je to skutočný chameleón, ktorý v nových podmienkach vie vyprodukovať niečo úplne nové. Teraz napríklad pri zostavovaní svojej už piatej vlády, vidím, že sa snaží vrátiť sa k staronovým tváram, zmierlivejším, medzinárodne prijateľnejším politikom typu svojho niekdajšieho vicepremiéra a neskoršieho eurokomisára Tibora Navracsicsa. Vedie ho k tomu núdza, lebo taký osamelý a izolovaný na európskej politickej scéne ešte nikdy nebol. Prakticky nemá spojencov, ak nerátame Rusov, ale tí sú mimo ihriska únie.

Neriskuje, že tentoraz to pri napínaní struny preženie a Maďarsko to vyjde veľmi draho?

Preňho nie je prvoradé, akú cenu za jeho tvrdohlavosť zaplatí desať miliónov občanov. Sám seba považuje za momentálne najrutinovanejšieho európskeho politika a niečo pravdy na tom je. Všetci a všetko sa zmenilo, kým on je stále na scéne. Od jari 1998, keď sa prvý raz stal premiérom, je neustále medzi európskou politickou elitou. Myslí si o sebe, že je faktorom, ktorý nemožno obísť. Nevšimol si však, že pre takú zraniteľnú krajinu, ako je Maďarsko, nie je takéto správanie večne udržateľné. Maďarsko nie je vo váhovej kategórii povedzme Poľska či Talianska, ktoré si ako mocnosti strednej kategórie môžu tvrdohlavosť viac dovoliť.

Na domácej scéne má však Orbán také silné pozície, ktoré mu všetci ostatní európski politici môžu závidieť.

Doma mu jeho vlastní prívrženci všetko uveria. Šokovali ma výsledky prieskumu z tohto pondelka, podľa ktorých voliči Fideszu považujú Rusko za viac žiaduceho spojenca než USA. Je to neuveriteľné, lebo maďarský ľud mal za posledných pol druha storočia výlučne negatívne skúsenosti s Rusmi. Od revolúcie roku 1848 cez potlačenie povstania roku 1956 Rusko našej krajine nič dobré neprinieslo. Orbán napriek tomu dokázal svoj tábor primať k tomu, aby si osvojil jeho paktovanie s Moskvou.

Ako to, že ani ruská agresia na Ukrajine na tom nič nezmenila a dokonca Orbánovi pomohla znova zdrvujúco vyhrať voľby?

V prvé dni vojny bol úplne ticho. Potom ale prišiel s heslom: „My sme mier a opozícia je vojna.“ Bola to absolútna lož, lebo opozícia si určite neželala vojnu, ale ťah to bol účinný, lebo zneistil nerozhodnutých voličov, ktorí buď neprišli hlasovať, alebo podporili Fidesz. Orbán to majstrovsky rozohral a drvivo vyhral.

Zrejme ale Orbán nie je v takej ľahkej situácii, ako by mohlo naznačovať to, že má ústavnú väčšinu?

Smelo môžeme povedať, že za posledné desiatky rokov nikdy nebol v ťažšej situácii. Nikdy nebol takto medzinárodne izolovaný. Nikdy krajina pod jeho vedením nezápasila s takou vysokou mierou inflácie, už dvojcifernou, ako teraz. A nikdy nemala vo väčšom neporiadku verejné financie, rozpočet je v dezolátnom stave aj vinou masívneho predvolebného kupovania si priazne voličov. A nikdy nebol viac odkázaný na peniaze z Bruselu. Pri vyjednávaniach síce ide naďalej na hranu, ale tieto štyri faktory dokopy mu diktujú, že by mal vystupovať oveľa zmierlivejšie. Bude musieť ustúpiť, otázkou je len, kedy. Netreba pritom od neho očakávať, že si prizná chybu.

Orbán tvrdí, že pripravovaný šiesty balík sankcií proti Moskve by pre hospodárstvo Maďarska, plne závislé od ruskej ropy, bol atómovou bombou.

Preháňa, ale dobre to znie a všetci vládni politici to od neho prevzali.

Možno preháňa, ale ako argument pri rokovaniach s Bruselom mu to tiež môže pomôcť. V pondelok šéf diplomacie Péter Szijjártó povedal, že Maďarsko by na skoncovanie s ruskou ropou potrebovalo päťročné prechodné obdobie a obrovskú sumu peňazí na transformáciu svojho petrochemického priemyslu. Má šancu to dosiahnuť?

Sú to požiadavky, z ktorých môže Orbán zľaviť v rámci vyjednávaní. Možno napokon pristúpi na troj-, alebo dvojročný odklad a menšiu finančnú pomoc, ako žiada. Orbán je hazardný hráč, ktorý rád blufuje. Nevylučujem, že stiahnutie svojho veta šiesteho balíčka sankcií dokáže zobchodovať.

Orbána ste označili za chameleóna. Pripúšťate, že rovnako ako v prvých rokoch svojej politickej kariéry sa z neho stane znova ostrý kritik Moskvy?

Orbán ešte aj v roku 2008, keď bol v opozícii, vyhlásil, že sloboda vždy prichádza zo Západu, kým plyn a ropa z Východu. Raz to bude veľká téma pre výskum historikov, nájsť ten mocný súkromný záujem, ktorý z protiruského Orbána spravil proruského politika. Podľa mňa, ak odinakadiaľ dostane viac peňazí, tak bez váhania sa otočí Rusom chrbtom.

V utorok sa ujala výkonu funkcie prvá prezidentka v dejinách Maďarska Katalin Nováková. Bude pre Orbána lepšou či horšou hlavou štátu, ako bol jej predchodca János Áder?

Nováková, rovnako ako Áder, vyšla z radov špičiek Fideszu. Bude preto pre premiéra podobne pohodlnou hlavou štátu. Nováková bude mať isté výhody pri pohľade zo Západu. Ovláda viacero rečí, je to príjemná mladá dáma, s ktorou sa dá predať aj emancipácia. Na úrovni povrchnej diplomacie bude vyzerať lepšie než ktorýkoľvek jej predchodca. Ale absolútne vylučujem, že by vystupovala ako samostatná politická postava. Nie preto ju Orbán na tento post nominoval.