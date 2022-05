ONLINE: USA nalejú na Ukrajinu až 40 miliárd dolárov

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 77. deň

Pomoc USA Ukrajine dosiahne až 54 miliárd dolárov mier-ukrajine-2 VIDEO: Standing ovation pre Volodymyra Zelenského v slovenskom parlamente.

5:45 Americká Snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci Ukrajine za 40 miliárd dolárov, a o sedem miliárd tak navýšila pôvodný návrh prezidenta Joea Bidena z konca apríla. Informovala o tom agentúra AP. S vyčlenením ďalších prostriedkov pre Ukrajinu, z ktorých väčšina je určená na výzbroj a vybavenie ukrajinskej armády, súhlasilo 368 zákonodarcov, 57 ich bolo proti. Okrem demokratov pre návrh zdvihli ruku aj tri štvrtiny zákonodarcov z radov republikánov.

Pomoc Ukrajine ešte musí odsúhlasiť Senát, vďaka dohode oboch strán ale horná komora návrh takmer určite schváli.

Biden pred dvoma týždňami požiadal Kongres o vyčlenenie 33 miliárd dolárov. Zhruba 20 miliárd dolárov malo podľa Bieleho domu smerovať do vojenskej pomoci, okolo ôsmich miliárd dolárov na podporu ukrajinskej ekonomiky a približne tri miliardy dolárov na humanitárne a potravinové programy.

Demokrati v Snemovni reprezentantov ale presadili ešte štedrejší balík pomoci, pričom dodatočných sedem miliárd dolárov má byť rovnomerne rozdelených na vojenské vybavenie a humanitárnu pomoc.

Pri započítaní financií schválených teraz Snemovňou reprezentantov už USA na pomoc Ukrajine vydali 54 miliárd dolárov. V marci Kongres schválil návrh na pomoc vo výške 13,6 miliardy dolárov. Podľa agentúry AP je čiastka 54 miliárd dolárov o šesť miliárd dolárov vyššia, než koľko Spojené štáty vydali na všetku zahraničnú a vojenskú pomoc v celom roku 2019.

5:40 Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell vehementne obhajoval dodávky zbraní na Ruskom napadnutú Ukrajinu. Pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) uviedol, že nerozumie ľuďom, ktorí v týchto dodávkach vidia predovšetkým predĺženie vojny. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

„Pýtam sa týchto ľudí: To, ako sa táto vojna skončí, nehrá žiadnu rolu? Majú Ukrajinci padnúť na kolená, roztrhaní na kusy Rusmi? To je to, čo chcete?“ uviedol Borrell.

„Vojny končia rokovaním. K rokovaciemu stolu sa však musí prísť z pozície sily, a teraz ide o to, aby sa Ukrajinci do tejto pozície dostali,“ dodal.

Šéf európskej diplomacie zároveň vylúčil, že by EÚ mohla pri takýchto rokovaniach vystupovať v úlohe sprostredkovateľa. „Rusi to nebudú akceptovať, rovnako ako by sme my v úlohe sprostredkovateľa neakceptovali Rusko,“ podotkol.

„Turecko tu odvádza celkom dobrú robotu. Má dobré vzťahy na oboch stranách. Najlepšou by bola samozrejme Organizácia Spojených národov,“ uviedol 75-ročný Borrell.

Zároveň kritizoval, že EÚ je v mnohých rozhodnutiach odkázaná na jednomyseľnosť členských štátov, cituje DPA. „Právo veta fungovalo so šiestimi členmi, ale nie dnes s 27 a nie zajtra s možno 33 krajinami. Je to vždy len ťažšie,“ upozornil.