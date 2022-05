Obava z Ruska. Fínom a Švédom v prípade útoku pomôže Británia

Tieto dohody majú umožniť intenzívnejšiu obrannú a bezpečnostnú spoluprácu severských krajín s Britániou, zdieľanie spravodajských informácií či spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Pevne a jednoznačne podporujeme Švédsko a Fínsko a podpis týchto bezpečnostných vyhlásení je symbolom trvalých záruk medzi našimi národmi,“ uviedol Johnson v komuniké.

Podľa neho si krajiny v prípade útoku prídu navzájom na pomoc, ak o to napadnutá krajina požiada.

„To, čo teraz hovoríme a robíme, je v podstate iba vyjadrením toho, čo je beztak zjavné – že dve liberálne demokracie by si v prípade útoku navzájom pomohli,“ povedal Johnson na tlačovej konferencii v Štokholme. Vysvetlil, že záruky vzájomnej pomoci sa týkajú aj živelných pohrôm.

„Množstvo vrakov ruských tankov lemujúcich cesty na Ukrajine vďaka (protitankovým strelám) NLAW, ktoré vyvinuli vo Švédsku a vyrobili sme v Británii, ukazuje na potenciál tejto spolupráce,“ dodal Johnson. „Premiér vyjadrí zámer Británie podporiť ozbrojené zložky oboch krajín, ak by čelili kríze alebo sa stali terčom útoku,“ dodala vo vyhlásení britská vláda.

Švédsko a Fínsko po ruskej invázii na Ukrajinu prehodnocujú svoju doterajšiu neutralitu a mali by v blízkej dobe rozhodnúť, či požiadajú o vstup do Severoatlantickej aliancie. Podpora tohto členstva v oboch krajinách od začiatku konfliktu na Ukrajine výrazne vzrástla. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg koncom apríla vyhlásil, že pokiaľ Fínsko a Švédsko o vstup do aliancie požiadajú, budú vítané a ich prijatie bude rýchle.