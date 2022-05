Je čas, aby USA a EÚ vstúpili do rokovaní o mieri? Draghi hovorí áno

„Zhodli sme sa, že musíme pokračovať v podpore Ukrajiny a vyvíjať tlak na Moskvu, ale zároveň sa začať pýtať, ako dosiahnuť mier,“ povedal Draghi o stretnutí s Bidenom.

Dodal, že považuje za zásadné, aby Spojené štáty rokovali priamo s Ruskom. Nikto by sa podľa neho však nemal snažiť Ukrajinu tlačiť do prijatia mierového riešenia. „To by bol recept na katastrofu,“ povedal.

Vzhľadom na množstvo neúspechov ruskej armády na bojisku podľa Draghiho tiež padla predstava Ruska ako jednej z popredných svetových vojenských mocností.

„Zo začiatku to bola vojna, v ktorej sme sa domnievali, že je Goliáš a David. Teraz tu už rozhodne nie je Goliáš,“ povedal Draghi. „To, čo sa zdalo byť neporaziteľnou mocnosťou na bojisku, sa ukázalo ako mocnosť poraziteľná,“ do­dal.

Draghiho volanie pre dialóg Washingtonu a Moskvy zatiaľ v USA príliš nerezonuje. Hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová v utorok povedala, že Rusko zatiaľ rokovať nechce. „Máme dojem, že najkonštruktív­nejšou rolou je pokračovať v podpore Ukrajiny pri rokovacom stole a podporovať ich vojensky,“ povedala.

Taliansko zaslalo Ukrajine určitý počet zbraní, Draghi však čelí tlaku svojich koaličných partnerov, aby dodávky zastavil a namiesto nich sa sústredil na pokusy o zastavenie bojov, poznamenáva agentúra Reuters.