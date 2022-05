CNN: Rusi pri Kyjeve chladnokrvne zabili dvoch mužov a vyrabovali autosalón

Zábery z niekoľkých kamier ukazujú, ako sa pätica ruských vojakov snaží vlámať do autosalónu, strieľa do zamknutých dverí a rozbíja okná. S rukami nad hlavou k nim príde dvojica mužov, ktorých CNN identifikovala ako majiteľa podniku a 68-ročného strážcu. Najprv sú prehľadaní – zrejme, či u seba nemajú zbrane – a po krátkej konverzácii sa obaja otočia a odchádzajú preč. Práve v tej chvíli im však vojaci začnú strieľať do chrbta a obaja civilisti padajú k zemi.

Strážca bol ale stále nažive. Na videu je vidieť, ako sa snaží postaviť na nohy a plahočí sa späť k svojmu stanovisku. Podarilo sa mu tiež telefónom zavolať pomoc, privolaným členom miestnej domobrany sa ho však už zachrániť nepodarilo a on vykrvácal.

Okrem vraždy je na videu vidieť, ako ruskí vojaci rabujú autosalón. Dajú si dole nepriestrelné vesty, prehľadávajú zásuvky a stoly, jeden si berie čiapku s brmbolcom a nasadzuje si ju. Dvaja z vojakov si nalievajú nápoj a zrejme si ním pripíjajú.

Udalosť sa stala 16. marca pri hlavnej cesty vedúcej do Kyjeva, ktorý sa ruské sily po začiatku invázie na Ukrajinu snažili obkľúčiť. Po značných stratách sa nakoniec z okolia ukrajinského hlavného mesta koncom marca stiahli.

CNN požiadala o komentár ruské ministerstvo obrany, odpoveď ale nedostala.