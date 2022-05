Johnson: Neviem si predstaviť normalizáciu vzťahov s Putinom

„Nič nie je nemožné, ale neviem si predstaviť, ako by sme mohli teraz normalizovať vzťahy s Putinom,“ povedal Johnson v rozhovore, ktorý odvysielala britská rozhlasová stanica LBC vo štvrtok. Predmetný rozhovor sa uskutočnil v stredu, keď bol britský premiér na pracovnej návšteve Švédska a Fínska.

Johnson upozornil, že normalizácia vzťahov s Kremľom by bola chyba, pričom poukázal na udalosti po ruskej anexii Krymského polostrova pred ôsmimi rokmi. Medzinárodné spoločenstvo vtedy síce konanie ruskej armády odsúdilo a uvalilo na Moskvu sankcie, zároveň však s Ruskom ďalej vyjednávalo a spolupracovalo, čo Kremeľ posmelilo v jeho agresii voči Ukrajine, vysvetlil Johnson.

„Ak by teraz Ukrajinci uzavreli s Putinom akúkoľvek dohodu, existuje riziko, že by urobil presne to isté. A oni to vedia. Takže skrátka – nie, žiadna normalizácia vzťahov. Spojené kráľovstvo má v tom úplne jasno,“ povedal britský premiér. Británia v sobotu sľúbila ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine za 1,3 miliardy libier (1,52 miliardy e­ur).