Kyjev žiada G7: Zabavte ruský majetok a dajte ho na obnovu Ukrajiny

„Kanada to už urobila a mám pocit, že ostatní k tomu dospejú skôr ako neskôr. Hovoríme o stovkách miliárd dolárov. Rusko musí zaplatiť,“ povedal Kuleba. Takéto opatrenie podporil v dnešnom rozhovore s magazínom Der Spiegel aj nemecký minister financií Christian Lindner.

Kuleba tiež vyzval Európsku úniu, aby na Rusko uvalila ropné embargo. Ukončenie dovozu ruskej ropy do konca roka je súčasťou šiesteho balíka sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorý navrhla Európska komisia. Podľa Kulebu by ruský prezident Vladimír Putin oslavoval, keby návrh padol. Krok totiž odmieta podporiť Maďarsko, a tak sa o veci medzi členskými štátmi ďalej rokuje. „Nezasahujeme do ich diskusie, ale je to kritický okamih, kedy uvidíme, či bude jednota EÚ naďalej existovať, alebo či bude narušená,“ povedal Kuleba.

Šéf ukrajinskej diplomacie vyzval krajiny G7, aby urýchlili dodávky zbraní. Pri boji nepomôže, keď sú k nemu potrebné zbrane stále „na ceste“, vyhlásil Kuleba. Šéf úniovej diplomacie Josep Borrell dopoludnia oznámil ďalšiu vojenskú podporu Ukrajine v hodnote 500 miliónov eur.

Na každoročné stretnutie, ktoré potrvá až do soboty, sa do 400 rokov starého zámku v letovisku Weissenhaus pri Baltskom mori zišli vrcholní diplomati z Británie, Kanady, Nemecka, Francúzska, Talianska, Japonska, Spojených štátov a EÚ. Rokovanie nadväzuje na záväzok lídrov skupiny G7 z minulého víkendu, že zakážu alebo postupne ukončia nákup ruskej ropy.