Babiš oblepil Česko plagátmi. Asi sa chystá na Hrad

„V poslednom čase ma najviac trápi to, že sa hrozne nadávalo na pána Babiša a veľa ľudí si neuvedomovalo, ako sa vlastne mali dobre. Kedy urobí aktuálna vláda niečo pre ľudí? Zatiaľ neurobila nič. Čo tu vidím, sú len plané reči a žiadne činy." Sťažuje sa študent.

„Nemôžem povedať, že mi súčasná vláda čo i len v jedinej veci pomáha. Iba sľubuje. Obyčajní ľudia ju nezaujímajú. Za Babiša bolo lepšie." Ponosuje sa zdravotná sestra.

Český expremiér Andrej Babiš umiestnil na internet krátke videonahrávky ľudí sklamaných z vlády Petra Fialu a ich podobizňami na plagátoch so sloganmi oblepil celú krajinu. „Z penzie mi nezostane vôbec nič. Za Babiša bolo lepšie," je napísané na jednom z nich pri tvári ustarostenej upratovačky.

Prečo si Babiš zaplatil politickú kampaň zameranú na seba, keď riadny termín parlamentných volieb bude až o tri a pol roka? Existuje jediné možné vysvetlenie.

Fiala nechce vidieť bývalého komunistu

Babiš doteraz nepotvrdil, že sa chystá kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v januári 2023. Najnovší politický marketingový ťah však jednoznačne napovedá, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou hodlá usídliť na Pražskom hrade. (Miloš Zeman sa podľa ústavy nemôže tretíkrát uchádzať o funkciu hlavy štátu.) Či Babiš naozaj zabojuje o Hrad, ukáže sa v septembri. Opakovane povedal, že vtedy oznámi svoje rozhodnutie. Prieskumy verejnej mienky dávajú najväčšie šance uspieť Babišovi a Petrovi Pavlovi, ktorý bol šéfom Vojenského výboru NATO. Ide o uznávaného generála. Na podporu vládnucich strán sa však zrejme nebude môcť spoľahnúť. Fiala vyhlásil, že prezident by nemal byť bývalý komunista. Pavel bol člen KSČ pred novembrom 1989. V podstate ním musel byť ako dôstojník socialistickej Československej ľudovej armády. Z pohľadu premiéra to platí aj o rešpektovanom generálovi. „Bývalého člena strany by som si neželal," povedal Fiala pre časopis Reflex v priamej súvislosti s komunistickou minulosťou Pavla. <MT>Koalícia postaví spoločného kandidáta <A>Predstavitelia vládnucich strán hovoria, že už debatujú o menách, z ktorých by mohol vzísť uchádzač o funkciu prezidenta. Cesta k prípadnej zhode na spoločnom kandidátovi však ešte nejaký čas potrvá. „Kandidát musí dozrieť. Ešte nie je leto, tak ešte nikto nedozrieva. Ešte chvíľku počkajme, potom určite s dobrým kandidátom vystúpime," citovala Fialu stanica CNN Prima NEWS. Špekuluje sa o rôznych možných uchádzačoch. Sú medzi nimi aj dvaja vo vysokých funkciách: Miloš Vystrčil (predseda Senátu) a Miroslava Němcová (senátorka). „Vystrčil by asi nebol ten, kto by strhol davy a dostal sa do druhého kola. Němcová by mala možno trochu väčšiu šancu," poznamenal pre CNN Prima NEWS komentátor Petr Fischer. <MT>Objavia sa medzi kandidátmi i celebrity? <A>Očakáva sa, že všetci záujemcovia o Hrad oznámia svoju kandidatúru po letných prázdninách. Je možné, že medzi nimi budú aj dvaja, ktorí sú známi aj na Slovensku. Bývalý slávny hokejový brankár Dominik Hašek už vlani naznačil, že by si vedel seba predstaviť na mieste uvoľnenom po Zemanovi. „V žiadnom prípade to z hlavy nevypúšťam. Ale v budúcich voľbách to určite neplánujem. Sú predo mnou iné veci, ktorým sa chcem venovať," podotkol v auguste 2021 pre Rádio Z. Zatiaľ nie je jasné, či platia jeho slová až o nejakých ďalších voľbách, alebo by to skúsil už v najbližších. Zdá sa však, že Hašek má pred sebou teraz naozaj iný cieľ. Na júnovom kongrese Českého hokejového zväzu plánuje kandidovať za jeho predsedu. Druhým možným adeptom je hudobník Michael Kocáb spojený s kultovou kapelou Pražský výběr. „Všetko smeruje k tomu, že sa rozhodnem kandidovať. V podstate čakám, či sa neobjaví iný kandidát, ktorému by som dôveroval a mal by väčšiu podporu občanov. Hlavne, aby to nebol nejaký bývalý komunista. To by som už nevydýchal," povedal ešte v apríli 2021 pre noviny MF DNES. <PE>

<CITAT>Kandidát musí dozrieť. Ešte nie je leto, tak ešte nikto nedozrieva. <podpis-c>Petr Fiala český premiér

<AF>Andrej Babiš sa pravidelne stretáva s občanmi. Snímka je z Roudnice. Na ďalšej fotografii je jeden z veľkoplošných plagátov, ktoré sa objavili v celom Česku. #FOTO: FACEBOOK/ANDREJ BABIŠ (2)