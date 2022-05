Rusko za rozšírenie NATO hrozí odvetnými opatreniami

Moskva podnikne zodpovedajúce preventívne opatrenia, ak NATO rozmiestni jadrové sily a infraštruktúru bližšie ruským hraniciam. Varoval pred tým v sobotu podľa ruských tlačových agentúr námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško v súvislosti s možným vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie.

„Bude nutné odpovedať podniknutím primeraných preventívnych opatrení, ktoré by zabezpečili uskutočniteľnosť odstrašenia,“ citovala námestníka agentúra Interfax. Gruško tiež povedal, že Moskva nemá nepriateľské zámery voči Fínsku a Švédsku a nevidí „skutočné“ dôvody, prečo by tieto dve severské krajiny mali vstupovať do NATO.

VIDEO: Test ruskej ruskej medzikontinetálnej rakety Sarmat (Satan 2). Raketa Sarmat – v kódovaní NATO označovaná ako Satan 2 – patrí podľa ruského prezidenta Vladimira Putina do generácie „neporaziteľných“ zbraní spolu s hypersonickými strelami Kinžal a Avangard. (21. 4. 2022)

Švédsko a Fínsko sa k vstupu do NATO začali prikláňať kvôli ruskej agresii voči Ukrajine. Fínski najvyšší predstavitelia vo štvrtok potvrdili, že podporujú vstup svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie. Rusko už skôr varovalo, že pokiaľ Fínsko a Švédsko do aliancie vstúpia, zvýši vojenskú prítomnosť vo svojej pobaltskej enkláve Kaliningradu a rozmiestni tam hypersonické a jadrové zbrane.

Gruško v sobotu zopakoval skoršie vyhlásenie Kremľa, že reakcia Moskvy na prípadné rozšírenie NATO bude závisieť od toho, ako blízko aliancie presunie svoje vojenské zdroje k Rusku a akú infraštruktúru tam umiestni.