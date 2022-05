Fínsko podá žiadosť o členstvo v NATO

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v nedeľu oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Urobili tak na spoločnej tlačovej konferencii v Helsinkách, informuje TASR na základe správy webovej stránky fínskej verejnoprávnej televízie YLE.

Fínsky parlament sa bude žiadosťou zaoberať na svojom pondelňajšom zasadnutí. Jej schválenie poslancami sa považuje za formalitu. Žiadosť o členstvo bude následne predložená centrále NATO v Bruseli.

Niinistö oznámil podanie žiadosti vo fínčine, švédčine a angličtine. „Prezident republiky a vládny výbor pre zahraničnú politiku sa dnes spoločne dohodli, že Fínsko po konzultácii s parlamentom požiada o členstvo v NATO. Toto je historický deň. Začína sa nová éra,“ povedal.

„V rámci dobrej spolupráce s vládou a prezidentom republiky sme dnes dospeli k dôležitému rozhodnutiu. Dúfame, že parlament v najbližších dňoch potvrdí rozhodnutie požiadať o členstvo v NATO. Bude to založené na silnom mandáte,“ povedala Marinová.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj minister obrany Antti Kaikkonen a minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.

Niinistö a Marinová už vo štvrtok v spoločnom vyhlásení oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. „Členstvo v NATO by posilnilo bezpečnosť Fínska. Ako člen NATO by Fínsko posilnilo celú túto obrannú alianciu. Fínsko musí bezodkladne požiadať o členstvo v NATO. Veríme, že potrebné kroky na štátnej úrovni, aby k tomuto rozhodnutiu došlo, budú vykonané v najbližších dňoch,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podanie žiadosti predstavuje dramatický posun vo fínskej bezpečnostnej politike od tradičnej vojenskej neangažovanosti, konštatuje YLE. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu bola podpora vstupu do Aliancie vo fínskej verejnosti a medzi takmer všetkými politickými stranami dlhodobo vlažná. Počas tohtoročnej jari však podpora verejnosti v prieskumoch YLE vzrástla z menej ako 50 na viac ako 75 percent.

