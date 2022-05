Desaťtisíce ľudí v Spojených štátoch demonštrovali za právo na interrupciu

Ich účastníci kričali slogany ako „Moje telo, moje rozhodnutie“, pričom mnohí boli na znak podpory práv žien oblečení v ružovom, informujú agentúry AFP a DPA.

„Jednoducho si myslím, že nikto nemá právo rozhodovať o tele niekoho iného,“ povedala 20-ročná Hanna Williamsonová, ktorá na demonštráciu vo Washingtone pricestovala zo Suffolku v štáte Virgínia.

Demonštranti v hlavnom meste USA pochodovali k sídlu Najvyššieho súdu, ktorý zrejme uvažuje o zrušení práva na umelé prerušenie tehotenstva.

V newyorskej štvrti Brooklyn sa za ružovým transparentom s nápisom „Naše telá. Naša budúcnosť. Naše potraty“ zhromaždilo asi 3000 ľudí. Boli medzi nimi aj líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer, starosta New Yorku Eric Adams a ďalší vplyvní demokrati.

Dôvodom protestov je návrh rozhodnutia Najvyššieho súdu USA, ktorý unikol na verejnosť začiatkom minulého týždňa. Týka sa zrušenia verdiktu v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý garantuje právo žien na interrupcie.

Keďže v tejto oblasti neexistuje jeden federálny zákon, jednotlivé štáty by následne mali voľnú ruku vo veci zákazu interrupcií alebo drastického obmedzenia prístupu k nim. Predpokladá sa, že touto cestou by sa vydala približne polovica z 50 štátov. Ženy, ktoré tam žijú, by potom na zákrok museli cestovať do štátov, kde je povolený.

Odporcovia interrupcií sa už roky usilujú o zrušenie rozsudku Roe verzus Wade. Zhromaždili sa aj na niektorých miestach vo Washingtone a zástancom potratov prostredníctvom megafónov odkazovali, že ich Boh potrestá.

Podľa najnovšieho prieskumu spoločností Politico a Morning Consult je 53 percent voličov v USA proti zrušeniu rozsudku Roe vs. Wade.

Demokrati dúfajú, že rozruch spôsobený únikom informácií sa im podarí využiť na zmobilizovanie voličov pred novembrovými voľbami do Kongresu. Podľa prieskumov im totiž hrozí strata väčšiny v Senáte i Snemovni reprezentantov. So súčasnou tesnou väčšinou v Senáte nedokážu presadiť celoplošný interrupčný zákon.