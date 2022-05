Na čo je ruskému vrtuľníku vo vojne práčka? A sušička?

twitter/Expat in Kyiv

Foto: twitter/Expat in Kyiv

Niektorí používatelia sa divili výskytu práčky na palube bojovej helikoptéry, či nie sú v Rusku k dostaniu? Alebo snáď prepínanie pracích programov slúži na zmenu otáčok a nastavenie rotora? A čo „plákanie a žmýkanie“ asi urobí s helikoptérou?

Serióznejšie naladení komentátori snímku dávali do súvislosti s informáciami, že vzhľadom na nedostatok počítačových čipov začali ruské zbrojovky do svojich sofistikovanejších výrobkov montovať čipy, ktoré pôvodne boli určené pre chladničky. Možno by na rovnaký účel mohli poslúžiť aj čipy z práčok. Vzápätí však nasledovalo upozornenie, že asi nejde o práčku, ale o sušičku.

Čítajte viac Po chladničkách či práčkach Rusi z Ukrajiny ukradli loď naloženú obilím

Na palube bojových vrtuľníkov Mi-24, zvaných v modernizovanej verzii Mi-35, je aj priestor na prevoz malého výsadku, a tak sa dá dohadovať, či ho posádka nevyužila aj na prepravu koristi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr v narážke na správy o rabovaní, ktorého sa dopúšťajú ruskí okupanti, vyhlásil, že ich snom je najskôr ukoristiť záchodovú misu – a samým šťastím zomrieť.

Táto myšlienka inšpirovala poľských tvorcov kresleného filmu k svojráznej verzii potopenia ruského krížnika Moskva: pozornosť ruských námorníkov odláka ukrajinský dron nesúci úplne novú toaletnú misu, čo ukrajinskí vojaci využijú na odpálenie protilodnej strely a potopenia ruskej vlajky.