Čo ponúknu Fíni a Švédi NATO? Mohutné delostrelectvo aj silné loďstvo https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/626913-co-ponuknu-fini-a-svedi-nato-mohutne-delostrelectvo-aj-lode/

Fínsko

Fínsko prehodnocuje svoju neutralitu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a chystá sa vstúpiť do NATO. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky televízie Yle teraz vstup do NATO podporuje 76 percent Fínov a iba 12 percent opýtaných sa vyjadrilo proti.

Fínsko má podľa vojenských analytikov moderné a kompetentné ozbrojené zložky. Na obranu vynakladá štyri až päť percent svojho HDP, aliančný záväzok je vydávať na obranu dve percentá HDP.

Armáda krajiny s 5,5 milióna obyvateľmi môže mať v prípade vojny až 180 000 bojas­chopných vojakov (výcvik ale má cez pol milióna ďalších obyvateľov), čo je v rámci EÚ výnimočný počet. Bežné počty sú však oveľa nižšie – profesionálna armáda má zhruba 3600 vojakov, k tomu je každoročne povolaných na 18 400 mladých Fínov (z toho je tisícka žien-dobrovoľníčok) k povinnej základnej službe a rovnaký počet záložníkov podstupuje výcvik.

Obrnené sily: 240 tankov (nemecké Leopardy 2) a cez 2000 obrnených transportérov a bojových vozidiel pechoty.

Letectvo: 192 bojových lietadiel, 20 vrtuľníkov a 11 transportných strojov. Fínsko si nedávno objednalo ako náhradu svojich lietadiel F-18 nové americké stroje F-35, ktoré už používajú Dáni alebo Nóri. Keď sa to skombinuje s gripenmi, ktoré vyrábajú a používajú Švédi, bude mať aliancia na severe Európy zhruba 250 moderných bojových lietadiel.

S arzenálom 700 húfnic, 700 ťažkých mínometov a 100 raketometov má Fínsko podľa miestnej tlače najväčšiu delostreleckú kapacitu v západnej Európe.

Flotila: 246 bojových plavidiel.

Profesionálna časť armády je dopĺňaná bráncom povolávaným na základnú vojenskú službu v trvaní šesť až 12 mesiacov. Tá je povinná pre všetkých mužov vo veku od 18 do 29 rokov. Môže však byť nahradená 11 mesiacov dlhou civilnou službou.

Švédsko

Švédsko rovnako ako Fínsko prehodnocuje svoju neutralitu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a chystá sa vstúpiť do NATO. Švédsko, ktoré na rozdiel od Fínska nemá s Ruskom spoločnú hranicu, sa podľa analytikov stavia k možnému vstupu do NATO zdráhavejšie. Podľa prieskumu verejnej mienky v posledných týždňoch ale zotrvalo stúpa podiel Švédov, ktorí členstvo v aliancii podporujú. Prieskum spoločnosti Demoskop pre denník Aftonbladet v apríli ukázal, že na vstup do NATO je aktuálne 57 percent ľudí, v marci to bolo 51 percent.

Švédska armáda má 64 000 vojakov, z toho vyše 30 000 rezervistov. V roku 2017 opäť zaviedla brannú povinnosť.

V roku 2020 Švédsko vydalo na obranu 1,2 percenta HDP. Aliančný záväzok je vydávať na obranu dve percentá HDP. Na dve percentá by sa Švédsko malo dostať do roku 2028.

Obrnené sily: 120 tankov a cez 3400 obrnených transportérov a bojových vozidiel pechoty.

Letectvo: cez 300 bojových lietadiel, cez 50 vrtuľníkov.

Flotila: 316 bojových plavidiel (šieste miesto na svete).

Zdrojw: www.globalfirepower.com; armedforces.eu