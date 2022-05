Položí COVID-19 režim Kim Čong-una?

Už desiatky mŕtvych

Pchjongjang síce oficiálne spomína horúčku, ale už minulý týždeň priznal prvý prípad covidu, pacient sa nakazil variantom omikron. Severokórejská štátna agentúra KCNA informovala, že k 15. máju ochorenie zabilo 50 ľudí.

"Samotný fakt, že režim teraz zverejňuje celkové počty prípadov a dokonca hovorí o úmrtiach, jednoznačne naznačuje, že situácia v Severnej Kórei je zúfalá. Už doteraz sme predpokladali, že tvrdenia, že v KĽDR nie je žiadny covid, sú falošné. Fakt, že Pchjongjang teraz priznal prípady ochorenia, ukazujú, že režim začal akceptovať, že bude potrebovať pomoc, aby si s epidémiou dokázal poradiť,“ reagoval pre Pravdu Edward Griffith, expert na Severnú Kóreu z University of Central Lancashire v anglickom Prestone.

KĽDR sa pred viac ako dvoma rokmi pred covidovou pandémiou uzavrela a zo sveta neprijala ani žiadne vakcíny. Kim Čong-un teraz priznal, že koronavírusové ochorenia spôsobuje krajine veľké problémy. Na ich riešenie už režim nasadil aj armádu.

"Všetky provincie, mestá a okresy sú v úplnom lockdowne a pracovné skupiny, produkčné jednotky a rezidenčné oblasti sú od seba oddelené,“ uviedla KCNA. Tá tiež napísala, že Kim Čong-un bol na inšpekčnej návšteve lekární a kritizoval predstaviteľov vlády a zdravotníckeho sektora, že sa správali nezodpovedne, nepracovali dostatočne tvrdo a nedokázali správne vyhodnotiť súčasnú krízu, keďže okrem iného viazne zásobovanie liekmi.

"Vyzerá to tak, že Kim Čong-un sa momentálne snaží napraviť spôsobené škody. Vie, že ak sa k situácii s covidom nepostaví správne, určite to povedie k otázkam o jeho líderstve. Doteraz sa KĽDR tvárila, že sa jej pandémia netýka. No zdá sa, že krajina sa dostala do bodu, keď sa omikron v podstate nekontrolovateľne šíri. Riziko, že režim prizná, že covid musí riešiť, je už menšie, ako keby naďalej predstieral, že ochorenie neexistuje,“ vysvetlil pre Pravdu odborník na KĽDR Ramon Pacheco Pardo z univerzity King's College v Londýne.

Najväčšia výzva

Čo môže spôsobiť epidémia koronavírusu v krajine, v ktorej ľudia nemajú imunitu z predchádzajúcich vĺn a zaočkovanosť je v podstate nulová? "Ak je v Severnej Kórei už naozaj viac ako milión prípadov, vyzerá to tak, že šírenie covidu nebude možné zastaviť. V istom momente sa pravdepodobne s nákazou stretnú takmer všetci obyvatelia krajiny,“ povedal pre Pravdu profesor molekulárnej medicíny Martin Michaelis, ktorý na Kentskej univerzite vyučuje virológiu. "Vzhľadom na to, že Severokórejčania nie sú zaočkovaní, môžeme očakávať veľký počet obetí. Omikron je do istej miery menej nebezpečný, takže realistický odhad by mohol byť, že zomrie okolo 0,5 percenta nakazených. Ak naozaj ochorie drvivá väčšina obyvateľov KĽDR, obetí by mohlo byť 100– až 150-tisíc,“ vysvetlil Michaelis.

"Je to asi najväčšia výzva pre režim, odkedy na jeho čelo v roku 2011 nastúpil Kim Čong-un. Nie je však pravdepodobné, že z toho bude existenčná hrozba pre politický systém KĽDR. Obyvateľov Severnej Kórey asi čakajú tvrdé lockdowny, ale režim si ich dokáže vynútiť. Ak sa do krajiny dostane potrebná pomoc, krajina sa nakoniec pozviecha. Soul už ponúkol Pchjongjangu vakcíny a antivirálne lieky. KĽDR zatiaľ zdravotnícku pomoc ignoruje, ale keby prišla pod hlavičkou OSN, mohol by ju akceptovať,“ povedal Griffith.