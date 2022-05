Biela zástava nad Azovstaľom? Misia splnená, hlási Kyjev

Denys Prokopenko, veliteľ pluku Azov, ktorý spolu s príslušníkmi námornej pechoty tvoril základ obrancov Mariupola, už v pondelok večer na platforme Telegram oznámil, že sa podriadi rozkazu z Kyjeva, že prvoradou úlohou je záchrana životov. „Obrancovia Mariupola napriek všetkým ťažkostiam splnili rozkaz, na 82 dní zadržali drvivú silu nepriateľa a umožnili ukrajinskej armáde preskupiť sa, vycvičiť viac personálu a prijať veľké množstvo zbraní z partnerských krajín,“ povedal vo zverejnenom videu.

„Žiadna zbraň nebude fungovať bez profesionálne vyškolených vojakov, čo z nich robí najcennejšiu zložku armády. V záujme záchrany životov celá posádka Mariupola splní schválené rozhodnutie najvyššieho vojenského velenia a dúfa v podporu ukrajinského ľudu,“ dodal Prokopenko.

Prezident Volodymyr Zelenskyj i generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v utorok potvrdili, že vojaci brániaci oceliareň „splnili svoju bojovú misiu“, zabránili postupu agresora smerom na Záporožie a prekazili plány na obkľúčenie ukrajinských síl na východe krajiny, teraz je ale hlavným cieľom zachrániť ich životy. „Dúfame, že zachránime životy našich chlapcov,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videoposolstve. „Chcem zdôrazniť: Ukrajina potrebuje svojich ukrajinských hrdinov nažive. Toto je naša zásada,“ vyhlásil.

Ukrajincov ale prezident pripravil na to, že svojich mariupolských hrdinov tak skoro zrejme neprivítajú. Moskva totiž odmietla požiadavku Kyjeva, aby pre bojovníkov z Mariupola otvorila humanitárny koridor na územie pod ukrajinskou kontrolou. Rusi neprijali ani ponuku Turecka, že obrancov Azovstalu dopravia loďou do Istanbulu, kde budú internovaní až do skončenia bojov, aby sa do nich nemohli zapojiť. „Pracuje sa na tom, aby sa chlapci vrátili domov,“ poznamenal Zelenskyj. „Táto práca si vyžaduje delikátnosť. A čas,“ dodal.

Stále nevedno, koľko obrancov sa ukrývalo v labyrintoch pod troskami Azovstaľu, ktorý sa pre Ukrajincov stal symbolom odporu, ani či všetci budú ochotní zložiť zbrane. Odhady hovoria o šiestich stovkách až tisícke. Po týždňoch nemilosrdného bombardovania sú doráňaní, vyčerpaní smädom i hladom, s končiacimi zásobami streliva i liekov. Prípadný odpor zvyšku z „troch stoviek Sparťanov“, ako Ukrajinci volajú bojovníkov z Azovstaľu podľa statočných antických obrancov priesmyku Termopyly, však už nič nemení na skutočnosti, že Rusom sa podarilo prepojiť dobyté územia od Donbasu až po anektovaný Krym. Evakuácia z Azovstaľu tak bude pravdepodobne znamenať koniec najdlhšej a najkrvavejšej bitky ukrajinskej vojny a významnú porážku Ukrajiny.

Poslední obrancovia Azovstalu sa držali v bunkroch a tuneloch vybudovaných za sovietskych čias hlboko pod zemou, aby odolali aj jadrovému útoku. Civilistov evakuovali z vnútra závodu, jedného z najväčších hutníckych zariadení v Európe, už začiatkom tohto mesiaca.

Podľa Alexandra Chodakovského, veliteľa Vostoku, pluku donbaských separatistov, v pondelok ako prvá opustila podzemný labyrint pod obkľúčeným Azovstaľom menšia skupina vyjednávačov práve na mieste, ktoré strážila jeho jednotka. „Z nášho tunela vyšla skupina prvých desať vojakov s bielymi zástavami,“ citoval ho portál Gazeta.ru. „Táto skupina vyjednávala v mene inej, väčšej skupiny, ktorá sa nachádzala v podzemí,“ dodal. Celkovo podľa Chodakovského do večera opustilo Azovstaľ vyše 260 Ukrajincov vrátane asi päťdesiatich ťažko zranených.

Ruské ministerstvo obrany pôvodne hovorilo o dohode o evakuácii zranených ukrajinských vojakov. Po kritike najzarytejších stúpencov vojny proti Ukrajine však už včera začalo v správach hovoriť o „kapitulácii nacistov“.

Bývalý minister obrany samozvanej republiky doneckých separatistov Igor Strelkov netajil sklamanie z podľa neho príliš džentlmenského prístupu k obrancom Azovstaľu. Súdiac podľa správ, nejde o kapituláciu ale ďalšiu hanebnú dohodu," napísal na platforme Telegram. „Ak budú v najbližších dňoch v Kyjeve „hrdinov Azova“ zasypávať kvetmi, bude možné konštatovať ďalší triumf sabotáže a slabomyseľnosti,“ dodal s tým, že podľa neho je nevyhnuté s bojovníkmi Azova na výstrahu nemilosrdne zúčtovať.

Proti prípadnej výmene obrancov Azovstaľu za vojnových zajatcov sa tvrdo postavili aj poslanci ruského parlamentu. Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin vyhlásil, že výmena „nacistických zločincov“ by mala byť neprípustná. Podporil tak návrh poslanca Anatolija Vassermana na prijatie zákona, ktorý by takú výmenu znemožnil. Ešte ďalej zašiel poslanec Leonid Sluckij, člen delegácie, ktorá vyjednávala s Kyjevom o podmienkach ukončenia bojov. Rusko by podľa neho malo uvažovať nad trestom smrti pre „nacionalistických bojovníkov“ z pluku Azov a zrušiť kvôli nim platné moratórium na výkon hrdelných trestov. „Nezaslúžia si žiť po tých obludných zločinoch proti ľudskosti, ktoré spáchali a ktoré sa ďalej páchajú proti našim zajatcom,“ vyhlásil Sluckij.

Ruské vedenie tvrdí, že Ukrajinu ovládli nacisti a za nacistický označuje aj ukrajinský pluk Azov. Samotný pluk, ktorý pred ôsmimi rokmi založili pravicoví extrémisti, ale dnes už patrí pod národnú gardu, podobnú nálepku odmieta.