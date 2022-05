ONLINE: Zelenskyj: Rusi robia sabotáže. Ich raketové útoky v zásade nič nemenia

Raketové útoky Ruska nemajú veľký vojenský význam a je to len kompenzácia množstva neúspechov ruskej armády, tvrdí Volodymyr Zelenskyj.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 84. deň

Pokračuje ukrajinská snaha o evakuáciu zvyšných bojovníkov z Azovstaľu mier-ukrajine-2 VIDEO: Americké húfnice M-777 nakladajú pre Ukrajinu.

5:45 Rusko stupňuje svoje raketové a letecké útoky, pretože sa mu nedarí na bojisku. V noci na stredu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pohraničných oblastiach ukrajinské sily zaznamenávajú ruské „sabotážne akcie“. Podľa Zelenského sa Ukrajina naďalej usiluje o to, aby dostala do bezpečia vojakov, už sa nachádza v oceliarňach Azovstaľ v Mariupole, napísala agentúra AP.

Zelenskyj spomenul ruské raketové a letecké útoky, ktoré v posledných 24 hodinách zasiahli ciele vo Ľvovskej, Sumskej, Černihivskej či Luhanskej oblasti. „Je to spôsob, ako si ruská armáda kompenzuje množstvo neúspechov na východe a na juhu našej krajiny,“ uviedol Zelenskyj. Podľa neho tieto útoky nemajú zásadný vojenský vplyv. „Tieto útoky, ako mnohé ďalšie predtým, v zásade nič nemenia,“ dodal. Ukrajinská armáda však posilní svoju protivzdušnú obranu.

5:40 Kyjev sa naďalej usiluje o to, aby dostal do bezpečia svojich vojakov, ktorí sa stále nachádzajú v areáli oceliarní Azovstaľ v Mariupole. „Evakuačná misia pokračuje, dohliadajú na ňu naši vojaci a príslušníci spravodajských služieb,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že pokračujú aj rokovania s Ruskom. „Zapojení sú (do rozhovorov) najvplyvnejší medzinárodní sprostredkova­telia,“ dodal ukrajinský prezident.

V pondelok Kyjev uviedol, že z oceliarní, ktoré sú poslednou baštou ukrajinského odporu v Mariupole, bolo evakuovaných cez 250 vojakov, a to vrátane desiatok ranených. Odišli na územie, ktoré kontrolujú proruskí separatisti z medzinárodne neuznávanej takzvanej Doneckej ľudovej republiky. Tí tvrdia, že sa ukrajinskí vojaci vzdali. Podľa Kyjeva sa rokuje o ich výmene za ruských zajatcov.

Podľa serveru The Kyiv Independent Zelenskyj tiež podpísal výnos, ktorým zriaďuje komisiu, ktorá bude mať za úlohu vyhodnotiť škody spôsobené Ukrajine ruskou vojenskou agresiou. Úlohou orgánu bude tiež zabezpečiť kompenzácie za škody spôsobené ruskou armádou a nastavenie opatrení pre povojnovú obnovu krajiny.