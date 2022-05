Švédsko a Fínsko podali žiadosť o vstup do NATO, proces Aliancia urýchly

Švédsko a Fínsko dnes urobili kľúčový krok na ceste do Severoatlantickej aliancie. Zástupcovia oboch krajín odovzdali v Bruseli generálnemu tajomníkovi aliancie Jensi Stoltenbergovi žiadosti o prijatie do NATO.

Šéf aliancie ich rozhodnutie privítal a vyhlásil, že škandinávske krajiny posilnia spoločnú bezpečnosť spojencov.

Rozhodnutie Fínska a Švédska požiadať o vstup do NATO bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Po jej začiatku sa totiž verejná mienka v oboch severských krajinách do značnej miery zmenila, pričom veľká časť ich obyvateľov sa priklonila ku vstupu do Aliancie.

„Ste naši najbližší partneri a vaše členstvo posilní našu spoločnú bezpečnosť,“ povedal Stoltenberg, podľa ktorého bude teraz aliancia rýchlo pracovať na dokončení prijímacieho procesu. Ten môže zabrať niekoľko mesiacov. Vstupný proces do NATO nemá presne určený postup a preto sa jeho priebeh môže rôznym spôsobom líšiť, pripomína AP. Prvým krokom ale zrejme bude, že sa žiadosti severských krajín najskôr prehodnotia na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC), ktorá sa zrejme uskutoční na úrovni veľvyslancov.

Aby mohli oba štáty rady tridsaťčlennej vojenskej organizácie rozšíriť, musia najprv prihlášku schváliť zástupcovia všetkých existujúcich členských krajín a potom ratifikovať ich parlamenty. Väčšina členov NATO dáva najavo, že chce toto rozšírenie rýchlo podporiť, kriticky sa k nemu stavia turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Ak sa podarí prekonať výhrady Turecka a prístupové rokovania budú prebiehať tak, ako sa očakáva, tak Fínsko a Švédsko sa môžu stať členmi Aliancie už o niekoľko mesiacov. Proces vstup do NATO síce obvykle trvá osem až 12 mesiacov, avšak Severoatlantická aliancia chce v tomto prípade postupovať rýchlo vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska, ktorej tieto krajiny v súčasnosti čelia, vysvetľuje AP.

Moskva nesie rozširovanie aliancie k ruským hraniciam zle a už skôr pohrozila odvetnými krokmi. Na oba štáty sa začne pravidlo kolektívnej obrany vzťahovať až po vstupe do NATO. Stoltenberg dnes ale pripomenul, že niektoré členské krajiny už sľúbili pomoc Fínsku a Švédsku v prípade nepriateľských ak­cií.