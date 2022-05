Nemecko nechce diktát Ruska, ráta s miliardami na obnovu Ukrajiny

Rusko nesmie vojnu na Ukrajine vyhrať a Ukrajina a tiež Nemecko nikdy neprijmú podmienky zastavenia boja, ktoré by Rusko chcelo diktovať. Vo štvrtok to pred poslancami Spolkového snemu vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz. Povedal, že Nemecko bude Ukrajinu naďalej podporovať, ale zatiahnutie NATO do vojny je neprijateľné.