Opitý člen Bidenovej ochranky napadol v Soule miestneho občana pri spore o taxík

Dvaja agenti Americkej tajnej služby, ktorí sa mali starať o bezpečnosť amerického prezidenta Joea Bidena počas jeho prvej prezidentskej návštevy v Ázii, sa vracajú do Spojených štátov po tom, ako jeden z nich vo štvrtok pod vplyvom alkoholu v Soule napadol juhokórejského občana. V piatok to potvrdil hovorca Americkej tajnej služby Anthony Guglielmi.

Foto: SITA/AP , Gemunu Amarasinghe