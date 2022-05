ONLINE: V Európe je 100-tisíc vojakov USA. Ukrajinskí piloti hynuli pri letoch do Mariupolu

Pri snahe doletieť do obliehaného Mariupolu so zásobami zahynulo mnoho ukrajinských pilotov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich nazval hrdinami.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 87. deň

USA majú v Európe rozmiestnených 100-tisíc vojakov mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruská strela zasiahla Palác kultúry v meste Lozova.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ukrajinské letectvo sa snažilo dopraviť počas obliehania do Mariupolu zásoby, ale bolo odrazené a utrpelo veľké straty. „Veľké množstvo našich pilotov pri tom, bohužiaľ, zahynulo,“ povedal prezident v ukrajinskej televízii. „Boli to hrdinovia, ktorí vedeli, že dopraviť do Azovstaľu lieky, potraviny a vodu a vrátiť sa s telami mŕtvych a so zranenými je takmer nemožné,“ dodal.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko vyhlásil, že o obrane Azovstalu sa bude raz učiť na vojenských školách. Podľa Heraščenka ľudia vo vnútri nemali pitnú vodu, prakticky žiadne zdravotnícke potreby a jedli len raz denne.

„Viete, čo je to amputovať končatinu bez anestetík? To, čo je vidieť v hollywoodskych hororových filmoch, nie je nič v porovnaní s tým, čo videli a pretrpeli obrancovia Azovstalu,“ povedal v ukrajinskej televízii Heraščenko.

Ruská propaganda vykresľuje príslušníkov pluk Azov ako neonacistov. Podľa ukrajinských médií ukrajinská verejnosť vníma obrancu Mariupolu ako hrdinu. Ruské jednotky obliehali strategicky položené prístavné mesto pri Azovskom mori od 1. marca. Po dobytí väčšiny Mariupolu zostal rozľahlý areál oceliarní Azovstal, nachádzajúci sa priamo v meste, poslednou baštou ukrajinského odporu, ktorý viedli práve vojaci pluku Azov spolu s námornými pešiakmi a príslušníkmi ďalších jednotiek. V piatok Rusko ohlásilo úplne ovládnutie Azovstaľu a tým aj Mariupolu.

6:55 Spojené štáty zrejme v dohľadnej dobe ponechajú v európskych krajinách svojich 100 000 vojakov. Ak by však došlo k eskalácii napätia zo strany Ruska a prípadného ohrozenia Švédska, Fínska či členských krajín NATO, mohli by tento počet ešte zvýšiť. Uvádzajú to viacerí nemenovaní americkí predstavitelia oboznámení so situáciou, ktorých v piatok citovala spravodajská stanica CNN.

Počet amerických vojakov vyslaných do európskych krajín by sa tiež mohol dočasne zvýšiť v prípade, že by sa tam konalo viac vojenských cvičení NATO. USA by zároveň mohli v Európe zriadiť ďalšie vojenské základne, ak by došlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.

Zdroje CNN uvádzajú, že o týchto možnostiach sa diskutuje v nadväznosti na štvrtkové rokovanie Vojenského výboru NATO, najvyššieho vojenského orgánu Aliancie, zloženého z náčelníkov generálnych štábov členských štátov. Na tomto zasadnutí sa predkladali odporúčania pre júnové stretnutie ministrov obrany krajín NATO. Koncom mája sa zároveň v Madride uskutoční aj summit NATO, na ktorom sa má zúčastniť aj americký prezident Joe Biden.

USA po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvýšili počet svojich vojakov nasadených do európskych krajín z približne 60 000 na zhruba 100 000. Vojakmi, zbraňami a vojenskou technikou pritom posilnili najmä krajiny ležiace na tzv. východnom krídle Aliancie. USA zároveň prispeli tisíckami svojich vojakov aj do tzv. síl rýchlej reakcie NATO, ktoré boli po začiatku ruskej invázie vôbec prvýkrát uvedené do pohotovosti a čiastočne aj nasadené.