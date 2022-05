Aj terorista môže byť legendou. Matematik 'Unabomber' Kaczynski inšpiroval aj Breivika, má 80

Nakoniec zabil troch ľudí a do dejín vstúpil pod prezývkou Unabomber. Za 16 teroristických útokov v rokoch 1978 až 1995 bol v roku 1998 odsúdený na doživotie. Kaczynskému bude 22. mája osemdesiat.

Svoje činy motivoval odporom k priemyselnej civilizácii a láskou k prírode. Výbušniny zasielané poštou vyrábal tak precízne, že polícia roky nemala takmer žiadnu stopu. Prvýkrát dal o sebe vedieť v roku 1978, kedy chcel pomocou listovej bomby zabiť profesora Juhozápadnej univerzity v Chicagu.

Po ďalších desiatich útokoch si v roku 1985 vyžiadala Unabomberova nálož prvú obeť, ktorou sa stal sacramentský obchodník s počítačmi. Po ďalších deviatich rokoch s ďalšími tromi útokmi usmrtila balíčková bomba v štáte New Jersey vedúceho pracovníka reklamnej firmy. Posledný útok, ktorý Unabomber uskutočnil v apríli 1995, usmrtil lobistu drevárskych spoločností v Kalifornii.

Nálože vybuchovali v kanceláriách a domovoch vedcov, jedna v lietadle, v kanceláriách firiem zaoberajúcich sa ťažbou dreva a ďalších inštitúcií, ktoré podľa Kaczynského názoru ohrozujú prírodu a životné prostredie a zneužívajú technický pokrok. Vďaka tomu tiež dostal prezývku Unabomber (University and Airline bomber). Okrem troch obetí na životoch si jeho útoky vyžiadali ťažké zranenia 23 osôb.

Kaczynski unikal polícii dlhých 17 rokov, koniec príbehu si však napísal sám. V júni 1995, zrejme z márnomyseľnosti, požiadal denníky The New York Times a The Washington Post, aby zverejnili jeho politický manifest Industriálna veda a jej budúcnosť. Sľúbil, že ak tak urobí a budú ďalej zverejňovať jeho články, s terorizmom prestane. Hlavnou myšlienkou manifestu bol konflikt medzi prírodou a technikou, ktorý môže viesť k záhube ľudstva. Podľa odborníkov celej pasáže tohto textu opísal nórsky atentátnik Anders Behring Breivik, ktorý v roku 2011 zabil pri útoku v Osle a pri masakre na ostrove Utöya 77 ľudí.

Na stopu Unabombera upozornil políciu jeho mladší brat David Kaczynski, ktorý po prečítaní manifestu našiel v texte mnoho paralel s listami, ktoré písal jeho súrodenec domov. David Kaczynski potom získal vypísanú odmenu vo výške jeden milión dolárov. Z obdržanej čiastky zaplatil poplatky a dane a zvyšok venoval obetiam kriminálnych činov spáchaných paranoidnými schizofrenikami.

Polícia zadržala Kaczynského v jeho primitívnom zrube v Lincolne v štáte Montana v apríli 1996. Žil tu ako pustovník a obživu si obstarával na záhrade svojho zrubu. V najbližšej knižnici si potom požičiaval odborné knihy o matematike a fyzike. Kaczynského advokáti chceli obhajobu založiť na tom, že ich zverenec trpí schizofréniou. Obžalovaný to ale odmietal a v januári 1998 sa pokúsil vo väzení o samovraždu obesením. V máji 1998 bol Unabomber odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Narodil sa 22. mája 1942 v Chicagu v poľskej rodine Wandy a Theodora Kaczynských. Doživotný trest si odpykáva v najprísnejšej americkej väznici vo Florence v Colorade. Tá sa označuje ako „supermax“, pretože má „supermaximálny“ stupeň ostrahy. Medzi jej neblaho preslávených obyvateľov patrí napríklad Zacarias Moussaoui, odsúdený na doživotie za podiel na teroristických útokoch z 11. septembra 2001, a ďalší známi teroristi spojení so sieťou Al-Kájda, americký pravicový extrémista Eric Rudolph, ktorý spáchal bombový útok na olympijských v roku 1996, alebo napríklad aktér jednej z najväčších špionážnych afér v USA Robert Hanssen.

Vo väzení sa Kaczynski venuje písaniu, vydal knihu Technologické otroctvo. Jediné čo ľutuje je, že „slabnú moje spomienky na hory, lesy, na kontakt s divokou prírodou“. Svoj proces označoval za politickú záležitosť, ktorá mala diskreditovať jeho myšlienky. V roku 2011 sa v súdne nariadenej dražbe Unabomberových osobných vecí vybralo 230-tisíc dolárov, ktoré dostali obete útokov a pozostalí.