Vzťah Putinovej dcéry s baleťákom Zelenským bol verejným tajomstvom

Zelenskij bol v rokoch 2016 až 2022 riaditeľom Bavorského štátneho baletu. S Tichonovovou vraj boli spolu od roku 2017, dovtedy bola dcéra Vladimira Putina vydatá za miliardára Kirilla Šamalova.

Milenec Putinovej dcéry

Vzťah Zelenského a Tichonovovej bol v moskovskom baletnom svete verejným tajomstvom. Pre Current Time TV, televízny kanál organizácií Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL), to vyhlásil člen ruského Združenia baletných kritikov. Ľuďom o ňom vraj v roku 2017 povedal súčasný rektor Akadémie ruského baletu Nikolaj Ciskaridze. Ten chcel vtedy požiadať Zelenského, aby mu pomohol získať miesto generálneho riaditeľa Boľšoj teatra.

"Všetkým povedal, že o tom bude hovoriť zo Zelenským, pretože to bol milenec Putinovej dcéry,“ uviedol anonymný zdroj pre Current Time TV. Ciskaridze to však poprel. "Niečo také počujem po prvý raz,“ reagoval pre Current Time TV. Ciskaridze sa riaditeľom divadla v roku 2017 nestal.

Zelenskij bol na čele Bavorského štátneho baletu veľmi rešpektovaný, hoci vraj bol na členov ansámblu neraz tvrdý. Vo funkcii skončil, keď sa začala ruská vojna proti Ukrajine. Zelenskij tvrdil, že odchádza vzhľadom na súkromné rodinné záležitosti.

Zelenského koniec

"Bol to najaktívnejší baletný riaditeľ v Nemecku,“ povedala o Zelenskom pre RFE/RL Gisela Sonnenburgová, zakladateľka magazínu Ballett-Journal. Odborníčka je presvedčená, že Zelenskij odišiel pre problémy spojené s ruskou inváziou.

Tichonovová v rokoch 2017 až 2019 vycestovala desiatky ráz do Mníchova, kde ruský choreograf žije. V decembri 2019 so Zelenským Putinova dcéra odletela do Moskvy. Na palube lietadla s nimi bolo takmer dvojročné dievčatko, ktoré je zrejme Tichonovovej dcérou. Usúdili to reportéri z Der Spiegel na základe toho, že otcovské meno dievčatka je Igorevna.

Západné krajiny nedávno na Tichonovovú a jej o rok staršiu sestru Mariu Voroncovovú uvalili sankcie pre podozrenie z ukrývania majetku ich otca.