Nemecký exkancelár Schröder to zabalil. Vycúval z Rosnefti

Schröder firmu informoval, že nemôže mandát v dozornej rade ďalej vykonávať. Oznámenie prišlo len deň po tom, čo rozpočtový výbor Spolkového snemu odobral Schröderovi peniaze na kanceláriu, na ktorú mal z verejných peňazí ako bývalý šéf nemeckej vlády nárok.

Spolu so Schröderom v dozornej rade skončí aj nemecký manažér Matthias Warnig, ktorý je považovaný za človeka blízkeho Kremľa. „Chápeme ich rozhodnutie a ďakujeme im za ich pokračujúcu podporu,“ uviedla Rosnefť vo vyhlásení.

Schröder v Nemecku čelí tvrdej kritike za to, že sa po ruskej invázii na Ukrajinu nevymedzil voči Rusku a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého v minulosti označil za priateľa a čistokrvného demokrata. Nemeckí politickí predstavitelia vrátane jeho domovskej sociálnej demokracie (SPD) Schrödera žiadali, aby z vedenia ruských spoločností odišiel. Bývalý kancelár, ktorý Nemecko viedol v rokoch 1998 až 2005, okrem Rosnefti pôsobí aj v spoločnostiach Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG.

Rozpočtový výbor Spolkového snemu sa rozhodol 78-ročného Schrödera potrestať tým, že mu odobral peniaze na chod kancelárie. Ponechal mu ale výsluhový dôchodok a ochranku. Vo štvrtok sa tiež Európsky parlament veľkou väčšinou hlasov vyslovil za zaradenie niekdajšieho kancelára na sankčný zoznam Európskej únie. To by mohlo vyústiť až do zmrazenia či zabavenia majetku.

Schröderovi navyše hrozí vylúčenie z radov SPD. Odobratie členstva je ale náročný proces, preto z vedenia strany opakovane na adresu bývalého kancelára zaznievajú výzvy, aby odišiel dobrovoľne.