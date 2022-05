Čína zavrela v Šanghaji obchodnú štvrť, nechce sa podvoliť koronavírusu

Zamestnanci nesú debničky so zeleninou, ktoré rozdajú mestským častiam v čínskom Šanghaji 22. apríla 2022.

Obyvatelia musia zostať doma najmenej do utorka, informovala agentúra Reuters. Od nedele do utorka sa bude v tejto časti Šanghaja vykonávať testovanie na COVID-19. Všetky povolenia vychádzať z domovov vydané do tejto doby preto boli pozastavené. Úrady nové nariadenie nijako neodôvodnili.

Čína sa drží stratégie nulovej tolerancie voči koronavírusu v snahe zabrániť jeho šíreniu. Ekonomické stredisko Šanghaj bolo v uzávere od apríla, čo má značné ekonomické dôsledky. Opatrenie vyvolalo diskusiu o udržateľnosti tejto stratégie. Mesto uzáveru ruší postupne, teraz chce sprevádzkovať časť hromadnej dopravy.

Peking, ktorý hlási desiatky nových nakazených denne, k uzávere celého mesta neprikročil. Vykonáva ale hromadné testovanie a zavádza čiastkové ochranné opatrenia, čo narúša život občanov.

V Šanghaji v nedeľu otvárajú štyri linky metra, upratovacie čaty tam v sobotu dezinfikovali stanice. Prevádzka bude síce stále obmedzená, ale umožní ľuďom pohybovať sa medzi jednotlivými štvrťami a dostať sa k vlakovým spojom a na letisko. Sprevádzkovaných bude aj 200 autobusových liniek. Cestujúcim sa ale bude merať teplota a budú sa musieť preukázať negatívným PCR testom starým najdlhšie 48 hodín.

V piatok mesto zaznamenalo 868 nových prípadov, predchádzajúci deň ich malo 858. Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila, že v stredu obnoví lety zo Šanghaja cez Soul do Detroitu. Pôjde o jeden spoj každý deň.