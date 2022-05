Irak zasiahla ďalšia piesočná búrka; zatvorené sú letiská i verejné inštitúcie

Iracký premiér Mustafá Kázimí nariadil prerušenie činnosti všetkých verených inštitúcií s výnimkou zdravotníckych zariadení a bezpečnostných agentúr. Miestne orgány uzatvorili aj medzinárodné letiská v Bagdade, Arbíle a Nadžafe.

Počas posledných dvoch piesočných búrok, ktoré Irak zasiahli, prišla o život jedna osoba a ďalších takmer 10-tisíc muselo v súvislosti s dýchacími problémami vyhľadať lekársku pomoc.

Irán je jednou z piatich krajín, ktoré sú najviac náchylné na zmenu klímy a dezertifikáciu, čiže postupnú premenu krajiny na púštnu či polopúštnu oblasť. Iracké ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že v najbližších dvoch desaťročiach by mohla táto blízkovýchodná krajina čeliť piesočným búrkam až 272 dní v roku, pričom do roku 2050 by ich počet mohol narásť nad 300.

V posledných týždňoch zasiahla Irak piesočná búrka najmenej raz týždenne, čo je podľa irackých úradov bezprecedentná situácia. Pondelková búrka bola pritom už v poradí deviatou piesočnou búrkou, ktorá od polovice apríla Irak zasiahla.