Ruské laserové zbrane priebeh vojny na Ukrajine nezmenia

Sú to zázračné systémy alebo skôr predstavujú nástroj propagandy? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si minulý týždeň uťahoval z ruských tvrdení, že do vojny Moskva nasadila laserové zbrane. Majú slúžiť najmä na ničenie dronov. Tie ukrajinské ozbrojené sily pomerne úspešne používajú v boji proti ruskej presile.

"Viaceré krajiny skúmajú tieto technológie a využitie týchto zbrani. Rusko pravdepodobne k týmto štátom patrí. Hovoríme však o utajených projektoch, takže nevieme, v akom sú štádiu,“ povedal pre spravodajský portál Deutche Welle Maarten Lörtzer, hovorca holandskej výskumnej organizácie TNO, ktorá sa zaoberá vojenským využitím laserov.

Čo dokáže Rusko?

"Naši fyzici vytvorili a teraz aj masívne produkujú laserové systémy,“ vyhlásil minulý týždeň na konferencii v Moskve Jurij Borisov, podpredseda vlády zodpovedný za vojenský rozvoj. Podľa neho tieto zbrane dokážu zničiť drony do piatich sekúnd. Systém sa volá Zadira. Mauro Gilli, expert na vojenské technológie z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie, však pochybuje, že Rusko by laserovými zbraňami nejakým zásadnejším spôsobom mohlo zmeniť priebeh vojny na Ukrajine.

"Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tieto systémy majú limity. Na to, aby fungovali, potrebujú veľký prísun energie, ich efektívnosť závisí od atmosférických podmienok a majú obmedzený dosah. Znamená to, že aj keby Rusko bolo schopné masovo vyrábať laserové zbrane, limity, ktoré som spomenul, predstavujú problém pri ich nasadení a využití,“ uviedol pre Pravdu Gilli.

Odborník dokonca pochybuje o tom, či takéto technologicky zložité systémy dokáže Moskva hromadnejšie produkovať. "Nepoznám detaily, čo si ich výroba z priemyselného hľadiska vzhľadom na jednotlivé zložky a subsystémy vyžaduje. No dosť by som sa divil, keby ich Rusko všetky vedelo vyrábať v domácej réžii. Moskva bola závislá od dovozu komponentov zo zahraničia aj v prípade technologicky menej náročných systémov. Keby aj všetko vedela vyrobiť doma, veľmi by ma prekvapilo, keby sankcie uvalené na Rusko nemali vplyv na vývoj takých moderných konštrukčných prvkov alebo aspoň na výrobné kapacity,“ objasnil Gilli.

Trochu ako sci-fi

Okrem systému Zadira Borisov hovoril aj o laserovej zbrani Peresvet. Povedal, že dokáže oslepiť satelity až do výšky 1 500 kilometrov nad zemou. Toto tvrdenie však znie trochu ako sci-fi. Keď Rusi v roku 2018 po prvý raz predstavili Peresvet, nehovorili, že má kapacitu oslepiť satelity. Odborníci oslovení portálom Breaking Defense sa vyjadrili, že nič nesvedčí o tom, že by sa to zmenilo.

"Sme ešte niekoľko rokov od existencie laserových systémov, ktoré by dokázali poškodiť solídne vzdialenejšie ciele ako balistické rakety alebo satelity obiehajúce Zem. Satelitné senzory určite môžu mať v prípade slabej ochrany problém s tým, ak by sa ich niekto pokúsil oslniť či oslepiť. Neplatí to však vtedy, keď sú dobre nadizajnované,“ uviedla pre Breaking Defense Laura Gregoová, astrofyzička z Massachusettského technologického inštitútu. Už teraz používajú satelity technológiu, ktorá v podstate funguje ako ľudské viečko. Keď prístroj zistí, že mu hrozí oslepenie, kamery a senzory uzavrú svoje šošovky.

Ak by aj Peresvet dokázal oslepovať satelity, nie je jasné, ako by to Rusko chcelo využiť vo vojne na Ukrajine. Kyjev samotný nemá na obežnej dráhe takéto zariadenia. A keby sa Moskva chcela pustiť do západných satelitov, bola by to jednoznačná eskalácia konfliktu.