Tri mesiace po invázii z 24. februára sa mnoho obyčajných Rusov zmieta v týchto ranách ich živobytiu a emóciám. Rozsiahle moskovské nákupné centrá sa premenili na desivý priestor uzavretých obchodov, ktoré kedysi obývali západné obchody.

Sieť jedální rýchleho občerstvenia McDonald's, ktorého otvorenie v Rusku v roku 1990 bolo kultúrnym fenoménom, nablýskanou modernou vymoženosťou prichádzajúcou do ponurej krajiny drvenej obmedzenými možnosťami – sa úplne stiahla z Ruska v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Obchody švédskeho nábytkárskeho gigantu IKEA, stelesňujúce dostupný moderný komfort, pozastavili prevádzku. V stávke sa náhle ocitli desiatky tisíc predtým bezpečných pracovných miest.

Hlavní priemyselní hráči, vrátane ropných gigantov BP a Shell či automobilka Renault, odišli, napriek obrovským investíciám v Rusku. Shell odhaduje, že príde o asi päť miliárd dolárov.

Zatiaľ čo nadnárodné spoločnosti odchádzali, utekali aj tisíce Rusov, ktorí si to mohli dovoliť. Vydesila ich tvrdosť nových vládnych krokov súvisiacich s vojnou, ktoré považovali za ponorenie sa do úplnej totality. Niektorí mladí muži možno tiež utiekli v strachu, že Kremeľ vyhlási povinné odvody do armády, aby nakŕmil svoju vojnovú mašinériu.