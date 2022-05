Kissinger: Ukrajina by sa mohla vzdať časti územia

Exminister zahraničných vecí Henry Kissinger (98) si myslí, že Ukrajina a Západ by sa nemali usilovať Rusku uštedriť porážku. Bývalý šéf diplomacie to povedal na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose.

Kissinger vystúpil v rovnaký deň ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten varoval, že svet by nemal nechať ruského ministra prezidenta Vladimira Putina vojnu vyhrať, lebo toho nezaujíma diskusia, ale zabíjanie.

Vojna proti Rusku?

Bývalý minister zahraničných vecí Kissinger však zdôranil, že s Moskvou je nevyhnutné rokovať. Podľa denníka Daily Telegraph tiež naznačil, že Ukrajina by sa mohla vzdať časti svojho územia. Deliaca čiara medzi krajinami by vraj mohla kopírovať situáciu spred invázie, ktorú Putin začal 24. februára. Z toho vyplýva, že Kissinger by Rusku ponechal minimálne Krym a časť Donbasu. "Ak by sa vojna rozšírila za tento bod, nebola by už o slobode Ukrajiny, bola by to nová vojna proti Rusku,“ tvrdí Kissinger.

Podľa neho by Západ nemal zabúdať na to, akú silnú pozíciu má Moskva v Európe. "Európski lídri by mali brať do úvahy dlhodobé vzťahy. V opačnom prípade riskujú, že Rusko vstúpi do permanentnej aliancie s Čínou,“ uviedol Kissinger, ktorý slúžil ako minister zahraničných vecí pre republikánskych prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda. Zaujímavé je, že na vojnu na Ukrajine má podobný pohľad ako ľavicovo zameraný Noam Chomsky či predstaviteľ realizmu v medzinárodných vzťahoch John Mearsheimer.

Kissinger varoval, že Ukrajina musí rokovať s Ruskom, lebo inak to spôsobí problémy a napätie, ktoré bude len ťažké prekonať. "Dúfam, že Ukrajinci budú rovnako múdri, ako sú odvážni,“ vyhlásil exmister.

Pochybné rady

"Je pozoruhodné, že stále rozdáva rady. A vzhľadom na okolnosti by bolo ešte pozoruhodnejšie a nešťastné, keby sa niekto jeho radami riadil. Kissinger, ktorý mal roky príliš blízko k Putinovi, si nejakým spôsobom stále dokáže vynútiť pozornosť sveta. V tomto prípade pochybným odporúčaním, keď nabáda Západ a Ukrajinu, aby čoskoro urobili Moskve ústupky, lebo inak…,“ reagoval na sociálnej sieti na Kissingerove tvrdenia známy americký odborník na zahraničnú politiku David Rothkopf.

Rusko začalo 24. februára nevyprovokovanú a nelegálnu vojnu proti Ukrajine, ktorá si už pravdepodobne vyžiadala desaťtisíce obetí.