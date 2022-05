V kuloároch Kremľa sa údajne diskutuje o Putinovom odchode

Informuje o tom britská spravodajská televízia Sky News, ktorá citovala z rozsiahleho materiálu ruského nezávislého webu Meduza.io. V Rusku je prístup k webu Meduza.io zablokovaný od začiatku vojny na Ukrajine – podobne ako k mnohým ďalším nezávislým médiám. Redakcia Meduzy momentálne pracuje z Lotyšska.

Meduza.io s odvolaním sa na svoje zdroje v Kremli píše, že za tri mesiace, čo trvá vojna Ruska proti Ukrajine, Putin proti sebe poštval nielen „jastrabov“ – prívržencov tohto konfliktu, ale aj „holubice“ – tých, čo chcú mier.

Zatiaľ čo zdroj hnevu medzi odporcami vojenskej akcie je jasný, tí, ktorí podporovali inváziu na Ukrajinu, sú údajne nespokojní s nedostatočným pokrokom a chcú „tvrdší“ prístup. Pod pojmom „tvrdší“ sa pritom myslí mobilizácia záložníkov a vojna „až do víťazného konca“ – v ideálnom prípade až do dobytia Kyjeva, píše Meduza.io.

Poprední predstavitelia ruského biznisu i mnohí členovia vlády sú údajne nespokojní s tým, že Putin inicioval vojnu bez toho, aby premýšľal o rozsahu sankcií, ktoré boli v dôsledku konfliktu na Ukrajine uvalené Západom.

Táto „strana mieru“ je nespokojná s Putinovým konaním, pretože na jeho strane nevidí nijaké reálne kroky na dosiahnutie mieru s Ukrajinou a na druhej strane vidí mnohé problémy v ekonomike.

„Problémy (v Rusku v dôsledku vojny) sú už viditeľné a v polovici leta sa to bude ďalej sypať z rôznych strán: doprava, medicína, dokonca aj poľnohospodárstvo. Nikomu by nenapadlo, že to bude v takom rozsahu,“ vysvetlil zdroj blízky vláde pre Meduzu.

Dodal, že pred vojnou nikto v Kremli nepočítal s možnosťou úplného odmietnutia dovozu ruského plynu a ropy zo strany európskych krajín. O takomto embargu sa stále diskutuje, ale podľa zdrojov Meduzy prezident a „bojovne“ ladená časť jeho okolia stále neveria, že sa tieto hrozby zo strany Západu uskutočnia.

„Putin jednoducho nechce rozmýšľať o ekonomických problémoch, ktoré sú pre väčšinu predstaviteľov zrejmé, a najmä ich nechce spájať s vojnou,“ zdôraznili pre Meduzu dva zdroje blízke prezidentskej kancelárii. Zdroje blízke Putinovej vláde tvrdia, že aj v tejto súvislosti sa vo vláde čoraz viac diskutuje o „budúcnosti po Putinovi“.

Meduza.io naznačuje, že za možného nástupcu býva označovaný moskovský primátor Sergej Sobianin, Putinov oddaný spojenec a bývalý prezident Dmitrij Medvedev a prvý zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Sergej Kirijenko, uvádza britská televízia Sky News.

„Nie je to tak, že by teraz chceli zvrhnúť Putina a plánovali to. Existuje však zhoda alebo zbožné želanie, že v dohľadnej dobe nebude riadiť štát,“ vysvetľuje jeden zo zdrojov. „Prezident narobil zmätky, ale potom sa dá všetko napraviť – nejako sa dohodnúť (so Západom a Ukrajinou),“ povedal pre web Meduza.io jeden z účastníkov rozhovoru.

Respondenti Meduzy však zdôrazňujú, že napriek existencii diskusie o Putinových hypotetických nástupcoch si všetci, ktorí sú pri moci, uvedomujú: „Putin môže odísť z prezidentského kresla len vtedy, ak sa jeho zdravotný stav vážne zhorší“.

„Výsledkom je, že nespokojnosť vysokopostavených úradníkov sa neprejavuje v ničom – okrem vzájomných rozhovorov,“ konštatuje Meduza podľa webu Sky News. Podľa slov zdroja blízkeho federálnej vláde „ľudia síce hundrú, ale pokračujú v práci, prispôsobujúc krajinu k vojnovým podmienkam“.