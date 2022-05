Chlapec bez otca chce vládnuť Austrálii, ktorá bude pre všetkých

"Každý rodič chce viac pre generáciu, ktorá prichádza. Moja mama snívala o lepšom živote pre mňa a ja dúfam, že moja životná cesta inšpiruje Austrálčanov, aby sa načiahli za hviezdami. Chcem, aby Austrália aj naďalej bola krajinou, v ktorej ľudia nečelia prekážkam na ceste životom preto, že niekde žijú, že v niečo veria, že niekoho milujú alebo preto, aké majú priezvisko,“ vyhlásil Albanese po volebnej výhre.

Rodinný príbeh

Po prvý raz v histórii krajiny sa stalo, že Austrálčania budú mať premiéra bez anglo-keltských koreňov. Albanese, ktorého priezvisko sa číta Albanizi, má taliansko-írsky pôvod. Narodil sa 2. marca 1963 v Sydney. Dlhé roky si myslel, že jeho taliansky otec zomrel pri autonehode krátko na to, čo si vzal za manželku jeho mamu. Nebola to však pravda. Tú sa podľa televízie France 24 Albanese dozvedel až ako 14-ročný.

Vtedy mu jeho mama Maryanne Elleryová porozprávala, ako na zámorskej plavbe stretla Taliana Carla Albeneseho. Domov sa vrátila tehotná. No začiatkom 60. rokov by to ako slobodná matka mala ťažké. Rodina si preto vymyslela príbeh, ako Carlo Albanese zomrel pri automobilovej nehode, ale ešte predtým si Elleryovú zobral.

Austrálsky labouristický predseda vlády vyrastal v chudobných pomeroch, jeho mama, ktorá mala zdravotné problémy, dostala sociálne bývanie od štátu. Albenese v reči po volebnom víťazstve pripomenul, že krajina nesmie na nikoho zabudnúť. "Verím, že sú rodiny bývajúce v sociálnych domoch, ktoré sa pozerajú. Lebo chcem, aby každý rodič mohol povedať svojmu dieťaťu, že bez ohľadu na to, kde žije alebo odkiaľ pochádza, v Austrálii máme všetci otvorené dvere príležitostí,“ zdôraznil nový predseda vlády.

Anthony Albanese z úcty k svojej mame otca vyhľadal až po jej smrti. Stretli sa v roku 2009 a vtedy zistil, že má dvoch nevlastných bratov. V tom čase však už bol Albanese naplno ponorený do politiky. Členom parlamentu sa po prvý raz stal v roku 1996. V roku 2007 nastúpil do vlády Kevina Rudda ako minister pre infraštruktúru a dopravu. V roku 2013 krátko pôsobil ako vicepremiér v kabinete Julie Gillardovej. Šéfom austrálskych labouristov je od roku 2019.

"Pôsobí pomerne nudne a nie je veľmi charizmatický. Napriek tomu si ho v strane vážia, dokonca ho milujú,“ reagoval pre Pravdu expert na austrálsku politiku David Burchell z Univerzity v západnom Sydney. "Ako viete, Albanese pochádza z chudobných pomerov, jeho mama musela poberať sociálne dávky. Dostal sa však na univerzitu a vyštudoval ekonomiku. V strane pôsobil v ľavicovom krídle, ale jeho inštinkty sú pragmatické. Albanese sa bude usilovať nájsť rovnováhu medzi ekonomickými istotami a silnejšími záväzkami týkajúcimi sa redukcie skleníkových plynov,“ povedal Burchell.

Téma klimatických zmien vyniesla do zákonodarného zboru viacero nezávislých kandidátov. Predchádzajúca vláda liberálov premiéra Scotta Morrisona čelila kritike, že globálne otepľovanie do nemalej miery ignoruje, hoci Austrália čelila obrovským lesným požiarom aj záplavám. "Je pravdepodobné, že labouristi urobia veľké zmeny v prístupe k redukcii skleníkových plynov. Doterajší postoj Austrálie k tomuto problému bol úbohý,“ skonštatoval Burchell.

Albanese ešte čaká, či nakoniec získa v 151-člennej dolnej komore parlamentu väčšinu 76 poslancov, ale zdá sa, že by sa mu to malo podariť. Jeho labouristi však budú mať v najhoršom prípade menšinovú vládu.

Globálna politika

Okrem otázky klimatických zmien a udržateľného ekonomického rastu sa chce nová austrálska vláda zamerať na zlepšenie životných podmienok pôvodných obyvateľov. Tí by mali získať silnejší politický hlas. Zároveň však Albanese od prvého dňa v úrade vstúpil do globálnej politiky. Okamžite po zložení premiérskeho sľubu odletel spoločne s novu šéfkou diplomacie Penny Wongovou do Tokia na stretnutie združenie Quad, ktoré tvoria Austrália, India, Japonsko a USA.

"Nová vláda má veľkú domácu agendu, ktorá jej bude odčerpávať energiu, ale očakávam, že v oblasti zahraničnej politiky sa zameria na podporu budovanie spojenectva s USA vrátane iniciatív ako Quand a AUKUS (bezpečnostná dohoda Austrálie, Spojených štátov a Británie, pozn. red.). A zároveň bude kabinet v Canberre ostražito sledovať správanie Číny najmä v južnom Pacifiku,“ uviedol pre Pravdu Ron Huisken z Centra pre strategické a obranné štúdie na Austrálskej národnej univerzite.