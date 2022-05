Soros o tretej svetovej: Civilizácia možno neprežije vojnu na Ukrajine

Soros uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu neprišla sčista-jasna. Svet sa vraj čoraz viac zapája do boja medzi dvoma systémami riadenia, ktoré sú diametrálne odlišné. Na jednej strane existujú otvorené spoločnosti a na strane druhej uzavreté. Soros si myslí, že tento konflikt odsúva všetko do úzadia. Pandémie, klimatické zmeny, snahy vyhnúť sa jadrovej vojne aj úsilie udržať funkčnými globálne inštitúcie.

„Väčšina z nás akceptuje myšlienku, že nakoniec musíme zomrieť, ale považujeme za samozrejmosť, že naša civilizácia prežije. V kontexte tohto konfliktu to tak nemusí byť,“ varoval Soros a vyhlásil, že preto musíme zmobilizovať všetky naše zdroje, aby sme vojnu priviedli k skorému koncu.

Príšerná chyba

"Ruský prezident Vladimir Putin si uvedomuje, že urobil príšernú chybu,“ tvrdí Soros. No nie je možné hovoriť o prímerí a o mierových rokovaniach, lebo šéfovi Kremľa sa nedá veriť. Vyjednávania o mieri by musel začať samotný Putin, ale americký miliardár maďarského pôvodu to nepokladá za pravdepodobné, lebo keby to ruský prezident urobil, v podstate by sa to rovnalo jeho rezignácii.

Slávny filantrop, ktorý býva často terčom konšpiračných teórii, zdôraznil, že európska súdržnosť čelí v súvislosti s vojnou na Ukrajine ťažkej skúške. „Zdá sa však, že Európa sa uberá správnym smerom. Na inváziu na Ukrajinu reagovala s väčšou rýchlosťou, jednotou a ráznosťou ako kedykoľvek predtým vo svojej histórii,“ uviedol Soros. Problémom však zostáva príliš veľká závislosť Európy od ruských fosílnych palív. Soros tiež povedal, že po váhavom začiatku sa zdá, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová našla silný proeurópsky hlas.

Globálna recesia?

Sorosa okrem vojny Ukrajine kvária aj ekonomické problémy. Tvrdí, že škody spôsobené čínskou realitnou krízou, budú také veľké, že ovplyvnia globálnu ekonomiku. Ďalej dodal, že súčasné prerušenia dodávateľských reťazcov a problémy súvisiace s infláciou takmer určite povedú ku globálnej ekonomiclej depresii.