Tečie Rusom do topánok? Poslanci zrušili vekové obmedzenie pre službu v armáde

Telá neznámych mužov, považovaných za ruských vojakov, usporiadané do tvaru písmena Z, symbolu ruskej invázie, ležia neďaleko dediny, ktorú opätovne dobyli ukrajinské sily na predmestí Charkova na Ukrajine.

Príslušníci ruských ozbrojených síl z radov ruských občanov môžu v súčasnosti službu na základe kontraktu s armádou vykonávať vo veku od 18 do 40 rokov, cudzinci od 18 do 30 rokov. Podľa nového zákona, ktorá čaká na Putinov podpis, by v Rusku horný vekový limit prestal platiť úplne.

Rusko 24. februára začalo inváziu na Ukrajine, ktorú ale oficiálne nazýva „špeciálnou vojenskou operáciou“. Agentúra Reuters napísala, že v bojoch ruská armáda zaznamenala významné straty. Moskva o svojich stratách oficiálne informovala len dvakrát, na začiatku a na konci marca, kedy priznala 498, respektíve 1 351 zabitých vojakov. Ukrajina naopak tvrdí, že Rusko v bojoch prišlo o zhruba 30-tisíc vojakov, Británia ruské straty odhadla na 15-tisíc.

Ruské sily od začatia vojny obsadili významnú časť Chersonskej oblasti vrátane oblastnej metropoly Cherson, a do jej čela Moskva dosadila novú, proruskú správu. Nové vedenie v pondelok zaviedlo popri ukrajinskej hrivne aj ruský rubeľ a predtým uviedlo, že Putina požiada o pripojenie oblasti k ruskej federácii. Územné zisky majú ruské jednotky aj v susednej Záporožskej oblasti, a to od Azovského mora na juhu, až po rieku Dneper na severe. Mesto Záporožie je stále v držbe Ukrajincov.

Zjednodušený postup pri žiadaní o ruské občianstvo mali už predtým povolený obyvatelia samozvaných Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Separatistické a proruské útvary sa nachádzajú na východe Ukrajiny.