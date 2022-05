Mŕtve deti? Americkú zbraňovú loby nezastavia

Šokujú ešte zavraždené deti Spojené štáty? Len tento rok sa na amerických základných školách odohralo už 27 incidentov, pri ktorých niekto použil zbraň. Vyplýva to z databázy organizácie Education Week.

Masakre na školách

V stredu sa v USA stala vôbec jedna z najhorších tragédií. Pri masovej streľbe na základnej škole v texaskom meste Uvalde zomrelo 19 detí a dvaja dospelí. Žiaci a žiačky boli podľa posledných informácií väčšinou vo veku od sedem do desať rokov. Už identifikovali aj dve zavraždené učiteľky. Jednou z nich je Eva Mirelesová. Jej manžel je bývalý príslušník špeciálnych policajných jednotiek SWAT.

"Moja malá láska už lieta medzi anjelmi,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Angel Garza, otec osemročnej Amerie Jo Garzaovej, ktorá je medzi obeťami.

Páchateľom, ktorého polícia zastrelila, je Salvador Rolando Ramos. V deň svojich 18. narodenín, 16. mája, si legálne kúpil dve poloautomatické pušky. Pre denník USA Today to potvrdil texaský štátny senátor Roland Gutierrez. "Bola to prvá vec, ktorú urobil, keď dovŕšil vek 18 rokov,“ povedal o masovom vrahovi demokratický politik.

Zatiaľ nie je jasné, prečo Ramos zabíjal. Americké médiá však uviedli, že ešte predtým, ako na základnej škole postrieľal deti, zaútočil na svoju starú mamu.

Tragédia v Uvalde je najhorším krviprelievaním na amerických školách od roku 2012. Vtedy zastrelil David Lanza v Sandy Hook v štáte Connecticut 26 ľudí. Medzi nimi bolo aj 20 detí vo veku šesť až sedem rokov, ktoré chodili do miestnej školy.

Texas patrí medzi americké štáty s najmenej prísnymi pravidlami týkajúcimi sa vlastníctva zbraní. A miestny republikánsky guvernér Greg Abbott sa tým rád chváli. Keď sa v roku 2015 uchádzal o úrad, nabádal ľudí, aby nakupovali viac zbraní, lebo Texas je v ich predaji až na druhom mieste medzi americkými štátmi. Predbehla ho Kalifornia. Minulý rok republikánska väčšina v Texase schválila zákon, ktorý umožnil verejné nosenie zbraní bez špeciálnej licencie a ich majitelia ani nemusia absolvovať žiadny výcvik.

"Prečo sme tu, ak nie na to, aby sme vyriešili existenčný problém, ako je tento. Ušetrite ma hlúpostí o psychických ochoreniach. USA nie sú výnimkou, čo sa týka duševných porúch, sú výnimkou v súvislosti so strelnými zbraňami,“ vyhlásil po masakri v Texase demokratický senátor Chris Murphy z Connecticutu a tým, že na kolenách žiada kolegov Kongrese, aby sprísnili zákony týkajúce sa zbraní.

Odporcovia takýchto krokov prakticky po každej masovej streľbe v USA hovoria, že je to problém duševného zdravia. Je to však len výhovorka. Faktom je, že Spojené štáty sú jedinou krajinou na svete, kde sa takéto masakre pravidelne opakujú. Odborníci nepochybujú o tom, že je to vinou jednoduchému prístupu k zbraniam.

"Dúfal som, že keď sa stanem prezidentom, nebudem to musieť robiť. Ďalší masaker. Základná škola. Krásni, nevinní druháci, tretiaci a štvrtáci. Preboha, koľko malých detí to zažilo, že videlo umierať svojich priateľov, ako keby boli na bojovom poli? Kedy sa, preboha, postavíme zbraňovej loby?“ skomentoval krviprelievanie demokratický šéf Bieleho domu Joe Biden.

Nič sa nezmení

Bohužiaľ, je takmer isté, že ani po tomto masakri sa v USA nič nezmení. "Je to príbeh krajiny, ktorá si zvykla na masové zabíjanie. V Británii, a nedávno aj na Novom Zélande, veľké streľby viedli k tomu, že zákonodarcovia schválili zákony na kontrolu zbraní. V prvom prípade, keď sa USA rozhodli, že masovú streľbu prejdú bez povšimnutia, hoci boli obeťami deti, už sa nič nestane. Ani v druhom, treťom či milióntom prípade,“ reagoval pre Pravdu expert na americkú politiku Timothy Galsworthy zo Sussexskej univerzity.

Podľa odborníka sa tento tragický príbeh dá opísať troma písmenami – NRA. Je to skratka pre americkú National Rifle Association (Národnú streleckú asociáciu). "Tá a zbraňová loby všeobecne USA vydierajú. NRA má peniaze a vplyv. Dokáže politikom pomôcť, ale aj ich zničiť. Republikáni nie sú ochotní postaviť sa tým, ktorí ich financujú. A to napriek tomu, že veľká väčšina Američanov podporuje reformu zákonov týkajúcich sa zbraní,“ vysvetlil Galsworthy.

Streľba na škole v Uvalde v Texase prišla krátko po masovej vražde v meste Buffalo v štáte New York. Krajne pravicový extrémista Payton Gendron tam 14. mája zavraždil desať ľudí a troch zranil. Obeťami boli najmä Afroameričania.