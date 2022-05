ONLINE: Zelenskyj: Nevymeníme územie za mier, bol by to Mníchov 1938

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 92. deň

Zelenskyj vyzval na ďalšie dodávky zbraní Ukrajine „bez obmedzení“ mier-ukrajine-2 VIDEO: České raketomety nasadené na Ukrajine.

6:21 Najmenej 150 ľudí pochovala do masového hrobu miestna polícia v meste Lysyčansk na východe Ukrajiny. Na platforme Telegram to v stredu uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Sergej Hajdaj. TARS správu prevzala od agentúry DPA.

Hajdaj zároveň prisľúbil, že obete budú riadne pochované po skončení vojny. Núdzová situácia si podľa neho vyžaduje, aby polícia prevzala vykonávanie množstva úloh vrátane pochovávania mŕtvych. Ako spresnil, do masového hrobu budú pochovávané obete ruského ostreľovania i tamojší obyvatelia, ktorí zomreli prirodzenou smrťou.

5:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol názor niektorých západných politikov a komentátorov, ktorí Kyjevu odporučili postúpiť územia okupované Ruskom výmenou za mierovú dohodu. Zelenskyj to povedal vo svojom nočnom videu. Porovnal to so snahami britských a francúzskych politikov, ktorí v roku 1938 schválili pripojenie časti československého pohraničia k Nemecku v nádeji, že to zabráni novej vojne, uviedla agentúra AP.

Politici, ktorí radia Ukrajine, aby sa vzdala okupovaných území, podľa Zelenského neberú do úvahy osud miliónov Ukrajincov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Podľa neho nad ukrajinskými záujmami nesmie prevážiť vôľa tých, ktorí ponáhľajú, aby sa mohli znovu stretávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Vždy musíme myslieť na ľud a pamätať si, že hodnoty nie sú len slová,“ uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident sa napríklad vymedzil proti americkému listu The New York Times, ktorý minulý týždeň napísal, že rokovania o mieri si zo strany Kyjeva zrejme vyžiadajú tvrdé ústupky. „The New York Times možno písal niečo podobné aj v roku 1938,“ povedal Zelenskyj. Ten tiež kritizoval vystúpenie bývalého amerického ministra zahraničia Henryho Kissingera, ktorý na Svetovom ekonomickom fóre v Davose uviedol, že Ukrajina by mala prijať ruskú okupáciu Krymu. „Vyvoláva to pocit, že pán Kissinger nemá vo svojom kalendári rok 2022 ale 1938,“ povedal ukrajinský prezident s ďalšou narážkou na odtrhnutie Sudet a mníchovskú dohodu.

Zelenskyj tiež vyzval na ďalšie dodávky zbraní Ukrajine, a to „bez obmedzení“. V stredu agentúra DPA informovala, že medzi krajinami NATO vznikla neformálna dohoda nedodávať Kyjevu bojové lietadlá a tanky západnej výroby. Štáty Severoatlantickej aliancie nechcú dodávať Ukrajine tento druh zbraní z obáv, že by Moskva mohla považovať takýto krok za vstup do vojny a pripraviť naň vojenskú odozvu.

Podľa Zelenského Ukrajina teraz čelí jednému z najkrutejších útokov ruskej armády, ktorá má v niektorých oblastiach prevahu nad ukrajinskými jednotkami v počte vojakov aj techniky. V stredu večer ukrajinský generálny štáb uviedol, že ruská armáda sústreďuje svoje hlavné sily na postup smerom k mestu Bachmut v Doneckej oblasti a ostreľova mestá v Luhanskej oblasti. Podľa generálneho štábu však ruské jednotky naďalej zaznamenávajú straty techniky a vojakov, čo podľa ukrajinského velenia dokazuje veľký počet zranených ruských vojakov umiestnených v zdravotníckych zariadeniach pri hraniciach s Ukrajinou.

Šéf severodoneckej vojensko-civilnej administratívy Oleksandr Strjuk uviedol v noci na štvrtok podľa portálu The Kyiv Independent, že mesto Severodoneck stále nie je obkľúčené ruskými vojskami. Čelí však intenzívnemu ostreľovaniu ruského delostrelectva, ktoré spôsobilo obete medzi civilistami i príslušníkmi domobrany. „Tvrdenie, že mesto je v obkľúčení, je mylné,“ vyhlásil Strjuk. Podľa Serhija Hadaja, gubernátora Luhanskej oblasti, kde Severodoneck leží, je pod kontrolou ruských vojsk 95 percent tejto oblasti a situácia na Donbase je „mimoriadne zlá“.